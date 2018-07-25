Средство в течение трех недель снижает глазное давление. Его эффект уже доказан на опытах с крысами.

Средство в течение трех недель снижает глазное давление. Его эффект уже доказан на опытах с крысами.Специалисты выявилисредство, которое поможет в эффективном лечении глаукомы на ранней стадии,сообщает издание MedicalXress. По мнению ученых из Университетского колледжаЛондона и Имперского колледжа Лондона пигмент куркумин, содержащийся в куркуме,показал хорошую эффективность в борьбе с болезнью.Новый методдоставки куркумина, по утверждению экспертов, защищает нейроны сетчатки глазаот повреждения. В ходе разработок удалось создать наночастицы, содержащиепигменты с активным веществом и стабилизатором. Таким образом появиласьвозможность для использования куркумина в составе глазных капель. Ранееальтернативой служили таблетки, но их минус был в необходимости приниматьбольшое количество, так как плохая растворимость пигмента могла спровоцировать отравление.Предложенныйучеными метод в 400 тысяч раз увеличил растворимость вещества, которое при этомпопадает на глазные ткани, а на расходится с кровотоком по всему телу. Опыт накрысах показал, что через три недели у них снизилась скорость дегенерациисетчатки. Побочных эффектов не было выявлено.