Средство в течение трех недель снижает глазное давление. Его эффект уже доказан на опытах с крысами.
Средство в течение трех недель снижает глазное давление. Его эффект уже доказан на опытах с крысами.
Специалисты выявили
средство, которое поможет в эффективном лечении глаукомы на ранней стадии,
сообщает издание MedicalXress. По мнению ученых из Университетского колледжа
Лондона и Имперского колледжа Лондона пигмент куркумин, содержащийся в куркуме,
показал хорошую эффективность в борьбе с болезнью.
Новый метод
доставки куркумина, по утверждению экспертов, защищает нейроны сетчатки глаза
от повреждения. В ходе разработок удалось создать наночастицы, содержащие
пигменты с активным веществом и стабилизатором. Таким образом появилась
возможность для использования куркумина в составе глазных капель. Ранее
альтернативой служили таблетки, но их минус был в необходимости принимать
большое количество, так как плохая растворимость пигмента могла спровоцировать отравление.
Предложенный
учеными метод в 400 тысяч раз увеличил растворимость вещества, которое при этом
попадает на глазные ткани, а на расходится с кровотоком по всему телу. Опыт на
крысах показал, что через три недели у них снизилась скорость дегенерации
сетчатки. Побочных эффектов не было выявлено.