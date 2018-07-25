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<a href="http://33live.ru/novosti/25-07-2018-najden-prostoj-sposob-izbavitsya-ot-dorozhnyx-probok.html" target="_blank">Найден простой способ избавиться от дорожных пробок</a> - Компания Ford инициировала исследование явления так называемых фантомных пробок, очень часто возникающих на шоссе в период отпусков. Выяснилось, что многие современные автомобили - и Ford в их числе - уже оснащаются средством, которое способно регулировать трафик.