Этот смартфон на базе производительного и энергоэффективного процессора получил батарею повышенной емкости, высокий экран с хорошим запасом по яркости, двойной тыловой фото-модуль, интерфейс NFC, отдельный слот для карты microSD, а также качественный динамик. При этом, вся начинка, приправленная чистым Android 8.1, упакована в сравнительно тонкий металлический корпус и предлагается по весьма привлекательной цене. Имеющиеся у Asus ZenFone Max Pro (M1) недостатки, выяснили Вести.Hi-tech

Этот смартфон на базе производительного и энергоэффективного процессора получил батарею повышенной емкости, "высокий" экран с хорошим запасом по яркости, двойной тыловой фотомодуль, интерфейс NFC, отдельный слот для карты microSD, а также качественный динамик. При этом, вся начинка, приправленная "чистым" Android 8.1, упакована в сравнительно тонкий металлический корпус и предлагается по весьма привлекательной цене. В этом обзоре Asus ZenFone Max Pro (M1) выясним все его достоинства и недостатки.Asus в последнее время активно расширяет модельный ряд за счет разнообразных среднеценовых моделей. Так, ZenFone Max Plus (M1) (наш обзор здесь) первым из "дзенфонов" оснастили экраном с соотношением сторон 18:9. Традиции семейства устройств с аккумуляторами повышенной емкости продолжил бюджетный ZenFone Max Pro, в котором также прослеживаются некоторые тренды современного смартфоностроения. Можно даже сказать, что этот аппарат отражает запросы российских пользователей на девайсы подобного класса с высоким соотношением качество/цена.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): технические характеристикиМодель: ZB602KLОС: Android 8.1.0 (Oreo), без интерфейсных надстроекПроцессор: 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636), 8 ядер Kryo 260, до 1,8 ГГц, DSP Hexagon 680Графический сопроцессор: Adreno 509 (FHD+, 18:9)Оперативная память: 3 ГБ/4 ГБ, LPDDR4ХПамять для хранения данных: 32 ГБ/64 ГБ, eMCP 5.1, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 2 ТБ)Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 5.0, USB 2.0 (OTG), NFC, CTIA 3,5 мм для наушниковЭкран: емкостной, сенсорный, IPS, 6 дюймов, разрешение 2160х1080 точек (18:9), плотность пикселей на дюйм 404 ppi, контрастность 1500:1, цветовой охват 85% NTSC, яркость 450 кд/кв. м, защитное стекло 2.5D, олеофобное покрытиеТыловой фото-модуль: основная камера — 13 МП, ЭФР 25 мм, фазовый автофокус, апертура f/2.2, светодиодная вспышка, видео 4K UHD (3840х2160)@30fps, 4K DCI (4096х2160)@24fps, вспомогательная камера – 5 МПФронтальная камера: 8 МП, ЭФР 26 мм, угол обзора 85 градусов, фиксированный фокус, апертура f/2.2, вспышкаСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G LTE Cat. 4 (до 150/50 Мбит/с); LTE-FDD: b3, b7, b20…Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPSРадио: FM-тюнерСенсоры: акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчики освещенности и приближения, дактилоскопический сканер (0,3 c, 5 отпечатков)Батарея: несъемная, 5 000 мА*ч, адаптер (5 В/2 А), реверс зарядаЦвета: серебристый, черныйГабариты: 159х76х8,45 ммВес: 180 гОбзор Asus ZenFone Max Pro (M1): дизайн, эргономикаНа первый взгляд ZenFone Max Pro не слишком сильно отличается от других бюджетных смартфонов среднего класса, если, конечно, не принимать во внимание его визуальную "изюминку" —в корпусе толщиной 8,45 мм удалось разместить батарею емкостью 5 000 мА*ч.Но при этом вес новинки не очень большой — 180 г. Например, 5,99-дюймовый "одноклассник" Xiaomi Redmi Note 5 (наш обзор здесь), но с аккумулятором на 4 000 мА*ч, весит примерно столько же — 181 г.Как и у ZenFone Max Plus, на алюминиевом корпусе ZenFone Max Pro плавно закруглили края. В том же стиле сгладили углы и у "высокого" (18:9) дисплея.Рамки по бокам от дисплея не слишком широкие, но и исчезающе малыми их не назовешь.Металлическая задняя панель корпуса матирована, так что отпечатки пальцев меньше заметны, чем на совершенно гладкой поверхности. Для антенн в верхней и нижней части предусмотрены радиопрозрачные вставки, которые плавно переходят в боковые ребра и по цвету практически не отличаются от алюминиевой панели. В продаже ZenFone Max Pro доступен в двух цветовых вариантах – с серебристой или черной задней панелью. Обрамление экрана спереди черное в обоих вариантах.Над дисплеем, покрытым защитным стеклом с эффектом 2.5D,вокруг декоративной решетки "разговорного" динамика собрали вместе светодиодный индикатор, объектив фронтальной камеры со вспышкой, а также датчики освещенности и приближения.Наэкранные сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" представлены в нижней части дисплея пиктограммами "треугольник", "круг" и "квадрат".Левое ребро занимает закрытый слот, на лотке которого предусмотрены места не только для двух модулей идентификации абонента формата nanoSIM, но и для карты расширения памяти microSD. Что не говорите, приятная опция.Рядом с длинной качелькой регулировки громкости обосновалась кнопка включения/блокировки с фирменным концентрическим узором в стиле "дзен". Правда, заметить его невооруженным глазом довольно сложно.Единственный элемент на верхнем торце — отверстие микрофона шумоподавления.С разъемом microUSB (на его месте, конечно, хотелось бы видеть USB Type-C) на нижнем торце корпуса с одной стороны соседствует декоративная решетка мультимедийного динамика, а с другой – отверстие разговорного микрофона и 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры.Тыловой фото-модуль, состоящий из двух вертикально расположенных объективов (с пояснительной надписью Dual Camera) и светодиодной вспышки, оказался в левой верхней части задней панели, прямо на срезе радиопрозрачной плашки.Чуть ниже по центру расположили круглую площадку дактилоскопического сканера и логотип Asus.Благодаря форм-фактору 18:9, 6-дюймовый ZenFone Max Pro лежит в руке не менее удобно, чем 5,5-дюймовый смартфон с экраном 16:9. В стандартных настройках средств для облегчения управления одной рукой нет, хотя такая опция, в ряде случаев, была бы нелишней.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): экранZenFone Max Pro оснастили "высоким" 6,0-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160х1080 точек), плотность пикселей достигает 404 ppi. Дисплей хороший: достаточно широкие углы обзора, естественная цветопередача. Судя по паспортным данным, контрастность изображения составляет 1 500:1, а цветовой охват – 85% NTSC.Уровень подсветки можно регулировать либо вручную, либо автоматически (опция "Адаптивная регулировка"). При этом, максимальная яркость оценивается в 450 кд/кв.м. Изображение на экране вполне читабельно как в темноте, так и солнечным днем. "Ночной режим", активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз при работе со смартфоном в вечернее время. Интенсивность синего фильтра ("Интенсивность") регулируется.Настройку цветовой температуры экрана также доверили пользователю. Там же в настройках есть опция Smart Screen, при активации которой экран не гаснет, пока на него смотрят. В разделе "Масштаб изображения на экране" задается размер элементов интерфейса. На защитное стекло с эффектом 2.5D нанесено олеофобное покрытие.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): камерыФотовооруженность ZenFone Max Pro оказалась несколько скромнее, чем у ZenFone Max Plus, хотя не обошлось и без сюрприза по части видео. Итак, в тыловом фото-модуле, включающем еще и светодиодную вспышку, основная камера, у которой 13-мегапиксельный датчик, а объектив с фазовым автофокусом, апертурой f/2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 26 мм, отвечает за саму съемку. В свою очередь, вспомогательная 5-мегапиксельная камера лишь определяет глубину резкости, которая требуется для реализации эффекта боке и съемки портретов. Максимальное разрешение снимков здесь составляет 4160х3120 точек (13 МП) при соотношении сторон 4:3.Фронтальную камеру на базе 8-мегапиксельного датчика оснастили широкоугольным объективом (угол обзора 85 градусов) с фиксированным фокусом, ЭФР 26 мм и апертурой f/2.2. Она обеспечивает максимальное разрешение автопортретов 3264х2448 точек (8 МП, 4:3). Для съемки в условиях недостаточного освещения фронтальный фотомодуль дополнили светодиодной вспышкой.Тыловая камера умеет снимать видео не только в "пользовательском" 4K UHD (Consumer Electronics Association) – (3840х2160)@30fps, но также и "профессиональном" 4K DCI (Digital Cinema Initiatives) режиме – (4096х2160)@24fps. Вот такое "кино". Хотя, вообще говоря, 4К в бюджетном смартфоне опция пока сомнительная. Ведь мощность базового процессора (как ни надувай щеки) все-таки не флагманского уровня.Фронтальная камера для видео довольствуется максимальным разрешением Full HD — (1920х1080)@30 fps. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук).В смартфоне используется фирменное приложение "Камера". Значки в верхней части основного экрана позволяют перейти к расширенным настройкам, набору пресетов съемки, активации эффекта боке, режиму улучшения портретных фото, выбору цветовых фильтров или смене камеры (тыловую на фронтальную, и наоборот). С десяток предопределенных сценариев съемки, помимо Auto, включают HDR, "Портрет", "Пейзаж", "Цветы" (макросъемка) и т.д. Среди цветовых фильтров, накладываемых в реальном времени на фото или видео, оказались, в том числе, и часто востребованные "Монохром", "Сепия" и "Негатив".Визуальная настройка глубины резкости с помощью ползунка на видоискателе наглядно изменяет виртуальную диафрагму. Для улучшений при съемке портретов можно положиться на три пресета ("низкое", "среднее", "высокое") или воспользоваться ручными настройками "Смягчить" и "Отбелить".В расширенных настройках, помимо разрешения фото и качества видео, предлагается, в частности, определиться с режимом вспышки, уточнить значение чувствительности ISO, выбрать ступень выдержки, пресет баланса белого и т.д.Двойное нажатие на кнопку включения/блокировки приводит к быстрому запуску "Камеры" из любого приложения (необходимо предварительно активировать эту опцию в "Жестах"). Небольшой опыт съемки на камеры ZenFone Max Pro, вообще говоря, не слишком впечатлил, особенно в пасмурную погоду. Фото с тылового дуэта можно посмотреть, например, здесь.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): звукМощное и довольно чистое звучание мультимедийного динамика обязано динамическому излучателю с 5 магнитами и выделенному усилителю NXP Smart AMP. Фирменного аудиоплеера в смартфоне не предусмотрено, так что поначалу приходится полагаться на "Play Музыка". Встроенный FM-тюнер, для работы которого в качестве коротковолновой антенны необходима проводная гарнитура, умеет сохранять онлайн-трансляции в файлы-контейнеры типа 3GPP (ACC LC, 44,1 кГц, 2 канала). На "Диктофон" предлагается записывать беседы в обычном, низком или высоком качестве, упакованные в 3GPP, AMR и WAV, соответственно.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): начинка, производительностьБазой для нового смартфона выбрали мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 636, которая производится по 14-нм техпроцессу FinFET и содержит восемь процессорных ядер Kryo 260, работающих на частоте до 1,8 ГГц. Графический ускоритель Adreno 509 понимает технологии Qualcomm TruPallete и EcoPix, предназначенные для улучшения качества изображения и повышения скорости рендеринга трехмерной графики. Кроме того, этот чип изначально поддерживает "высокие" дисплеи с соотношением сторон 18:9 и разрешением FullHD+, интерфейсы Bluetooth 5.0 и USB 3.1, а также быструю зарядку Quick Charge 4. В свою очередь, встроенный модем X12 LTE обеспечивает прием данных на скорости до 600 Мбит/с. Напомним, что объем оперативной памяти ZenFone Max Pro составляет 3 ГБ или 4 ГБ.Тестирование Asus ZenFone Max Pro (M1). Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Asus ZenFone Max Pro (M1). Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Asus ZenFone Max Pro (M1). Результаты в бенчмарке 3DMarkМощность и энергоэффективность мобильной платформы позволяют Asus позиционировать свою новинку, в том числе, и как игровой девайс, заманивая покупателей слоганом – "Живи играя!". Ранее сообщалось о сотрудничестве компании с разработчиками World of Tanks Blitz при продвижении ZenFone Max Pro.В зависимости от объема оперативной варьируется и размер встроенной памяти: для 3 ГБ — 32 ГБ, а для 4 ГБ — 64 ГБ. Размер этого хранилища (eMCP 5.1) можно увеличить, установив, подчеркнем, в выделенный (!) слот карту памяти microSD/HC/XC до 2 ТБ. Понятно, что предельная цифра больше маркетинговая, поскольку дополнительная "кладовая" даже на 1 ТБ обойдется куда дороже самого смартфона. При наличии переходника USB-OTG к смартфону легко подключить обычную флешку. Кроме того, пользователь нового ZenFone Max Pro может в течение одного года рассчитывать на дополнительное пространство в облачном хранилище Google Drive объемом 100 ГБ.Две SIM-карты работают с одним радиомодулем в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Среди полос частот 4G, как обычно, интерес представляет в основном "российская тройка" — LTE-FDD: Band 3 (1 800 МГц), Band 7 (2 600 МГц) и Band 20 (800 МГц). Работа в сетях 4G определена для категории мобильного терминала LTE Cat.4, где максимальная скорость на прием достигает 150 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также однополосный Wi-Fi-модуль 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) и интерфейс Bluetooth, реализованную версию 5.0 которого отличает почти олимпийский девиз – "дальше, быстрее, мощнее".Приятным дополнением стало наличие в новинке интерфейса NFC, который позволяет не только связывать устройства между собой, но и читать баланс транспортной карты "Тройка", а также пользоваться бесконтактной платежной системой Google Pay.Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS. Доступна также координация по сотовым и Wi-Fi сетям (A-GPS).Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): автономностьОдной из ключевых "фишек" ZenFone Max Pro стала повышенная емкость несъемного аккумулятора, которая достигает 5 000 мА*ч. Таким образом, новинку, например, легко использоваться для реверса заряда на другие гаджеты. В комплекте со смартфоном идет 10-ваттный адаптер (выходные напряжение и ток 5 В и 2 А, соответственно). Эти параметры соответствуют быстрой зарядке первого поколения (Quick Charge 1.0, реализованной еще в Snapdragon 600). Оказывается, наполнить "под горлышко" разряженную батарею можно за 2 часа 42 минуты (данные производителя), что примерно соответствует реальному положению дел. Напомним, что чисто теоретически для такой процедуры понадобилось бы 2,5 часа. То есть, процесс заряда идет почти оптимально.Энергоэффективность нового смартфона приложение AnTuTu Tester оценило в 14 355 баллов. Производитель обещает, что при заполненной на 100% батарее можно до 35 дней находиться в режиме ожидания в сетях 4G. Кроме того, накопленного заряда хватит на 42 часа разговоров (3G), или 20 часов видео на YouTube, или 199 часов музыки, или 28 часов веб-серфинга, или 12 часов мобильных игр. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,6% (тест в течение 7 часов).В разделе настроек "Батарея" можно включить опцию энергосбережения в режиме ожидания. Кроме того, легко запретить или активировать автоматический переход в режим энергосбережения при соответствующем уровне заряда аккумулятора (5% или 15%). Здесь же, для большей экономии, предлагается минимизировать время, после которого смартфон переходит в спящий режим.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): особенности программного обеспеченияСмартфон ZenFone Max Pro работает на "чистой" версии операционной системы Android 8.1.0 (Oreo) без каких-либо оболочек. По мнению специалистов Asus, "новая версия ОС обладает удобным пользовательским интерфейсом, который помогает повысить продуктивность работы и в целом упрощает взаимодействие со смартфоном". Что ж, с этим утверждением трудно не согласиться.Напомним, что свайп от верхнего края экрана открывает панель уведомлений и быстрых настроек. Для перехода к меню приложений потребуется свайп от нижнего края экрана. А вот тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) к часто используемым функциям.Функциональность "чистого" Android все же немного расширена за счет поддержки фирменных жестов ZenMotion, которые позволяют включать и выключать экран тапами, а начертаниями букв на темном экране запускать приложения.Чтобы в Android 8.1.0 разделить экран между двумя программами, следует сделать тап с удержанием на пиктограмме "Недавние приложения". А вот немного "подкрутить" интерфейс можно с помощью функции System UI Tuner (доступ к ней — тап с удержанием на пиктограмме "зубчатое колесико" настроек на шторке уведомлений).Для быстрой разблокировки смартфона предлагается зарегистрировать свое лицо и/или до пяти отпечатков пальцев. При этом, дактилоскопические узоры читаются под любым углом примерно за 0,3 секунды, а при использовании распознавания лица можно не снимать перчатки (да и очки тоже). Стоит еще раз напомнить, что биометрическая защита, хотя и удобна, но менее надежна, чем, например, традиционный пароль, PIN-код или графический ключ.Обзор Asus ZenFone Max Pro (M1): покупка, выводыСовременная начинка выделяет ZenFone Max Pro в среднем ценовом сегменте. Прежде всего, акцент делается на батарее повышенной емкости, которую разработчикам удалось уместить в сравнительно тонком алюминиевом корпусе. В числе других очевидных достоинств следует отметить производительный и энергоэффективный процессор, "высокий" экран хорошего качества с FHD+ разрешением, отдельный слот для карты памяти microSD, наличие интерфейса NFC и качественный "мультимедийный" динамик. Многих порадует и то, что в ZenFone Max Pro отказались от фирменной оболочки, вполне удовлетворившись "чистым" Android.На этом фоне, учитывая даже поддержку съемки в качестве 4К, не слишком впечатляющими кажутся параметры имеющихся камер. К тому же, высокочастотный диапазон (5 ГГц) в Wi-Fi-модуле отсутствует, а для заполнения столь емкого аккумулятора хотелось бы иметь быструю зарядку пошустрей.Однако, цена новинки не может не радовать. Так, на старте продаж за ZenFone Max Pro в версиях 3 ГБ/32 ГБ и 4 ГБ/64 ГБ просили 13 990 и 15 990 рублей, соответственно. Впрочем, здесь в качестве серьезного соперника оказывается Xiaomi Redmi Note 5. Дело в том, что этот смартфон в алюминиевом корпусе, выполненный на том же процессоре Qualcomm Snapdragon 636, с памятью 3 ГБ/32 ГБ или 4 ГБ/64 ГБ, оценили в точно такие же деньги. Параметры его фотомодулей со светосильной оптикой более продвинутые, кроме того, у него есть ИК-порт и высокочастотный диапазон (5 ГГц) в модуле Wi-Fi. В то же время, емкость аккумулятора у Xiaomi Redmi Note 5 меньше (4 000 мА*ч), отсутствует NFC, а гугловский интерфейс Android подменяет оболочка MIUI, характерная специфическим китайским подходом к дизайну.Итоги обзора Asus ZenFone Max Pro (M1)Плюсы:Производительный и энергоэффективный процессор"Высокий" экран с FHD+ разрешениемВыделенный слот для карты памяти microSDБатарея повышенной емкостиНаличие интерфейса NFCКачественный динамик"Чистый" AndroidПривлекательная ценаМинусы:Невпечатляющие камеры"Старый" стандарт быстрой зарядкиНет высокочастотного диапазона Wi-Fi (5 ГГц)