Один из шести задержанных сотрудников ФСИН признал себя виновным в издевательствах над заключенным в ярославской колонии.

Один из шести задержанных сотрудников ФСИН признал себя виновным в издевательствах над заключенным в ярославской колонии."Просим приобщить к делу... копию явки с повинной с отметками органов внутренних дел", — сообщил на заседании суда адвокат Сергей Соколов, представляющий интересы старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Максима Яблокова.По словам защитника, его подопечный также готов заключить досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на показания, передает РИА Новости.Уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками ФСИН в Ярославле было возбуждено после публикации видео, на котором 18 тюремщиков жестоко избивают скованного наручниками заключенного и всячески издеваются над ним. Расследование передано в Центральный аппарат СК РФ.Уже установлено, что пострадавший заключенный жаловался следователям на пытки еще год назад, однако сотрудник следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля СКР провел проверку заявления формально и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела. В настоящее время он уволен из рядов Следственного комитета и в отношении него ведется процессуальная проверка.