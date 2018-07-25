Компания Audi, как и обещала, полностью рассекретила новое поколение своего компактного кроссовера Q3. Он получил весьма агрессивную внешность, набор новых четырехцилиндровых моторов и множество высокотехнологичных инноваций в интерьере.
<a href="http://33live.ru/novosti/25-07-2018-oficialno-predstavlen-novejshij-krossover-audi-q3.html" target="_blank">Официально представлен новейший кроссовер Audi Q3</a> - Компания Audi, как и обещала, полностью рассекретила новое поколение своего компактного кроссовера Q3. Он получил весьма агрессивную внешность, набор новых четырехцилиндровых моторов и множество высокотехнологичных инноваций в интерьере.
[url=http://33live.ru/novosti/25-07-2018-oficialno-predstavlen-novejshij-krossover-audi-q3.html]Официально представлен новейший кроссовер Audi Q3[/url] - Компания Audi, как и обещала, полностью рассекретила новое поколение своего компактного кроссовера Q3. Он получил весьма агрессивную внешность, набор новых четырехцилиндровых моторов и множество высокотехнологичных инноваций в интерьере.