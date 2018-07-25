Компания Audi, как и обещала, полностью рассекретила новое поколение своего компактного кроссовера Q3. Он получил весьма агрессивную внешность, набор новых четырехцилиндровых моторов и множество высокотехнологичных инноваций в интерьере.

Компания Audi, как и обещала, полностью рассекретила новое поколение своего компактного кроссовера Q3. Он получил весьма агрессивную внешность, набор новых четырехцилиндровых моторов и множество высокотехнологичных инноваций в интерьере.