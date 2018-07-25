Россия, Грузия и другие страны предложили Греции помощь в тушении лесных пожаров. По последним данным, стихия унесла 79 жизней, число пострадавших приближается к двум сотням. Сильнее всего огонь прошелся по деревне Мати. Как местные жители бросали все, лишь бы спастись.

Россия, Грузия и другие страны предложили Греции помощь в тушении лесных пожаров. По последним данным, стихия унесла 79 жизней, число пострадавших приближается к двум сотням. Сильнее всего огонь прошелся по деревне Мати. Как местные жители бросали все, лишь бы спастись.Вместо сочной летней зелени — сгоревшие деревья, автомобили и дома. Кругом выжженная земля. Меньше чем за сутки огонь уничтожил все, что еще вчера было так дорого местным жителям и туристам в прибрежной деревушке Мати. Рассказывая журналистам о пережитом кошмаре, здесь никто не плачет. Состояние пока — шоковое."Все искали путь, чтобы можно было спастись от огня. Пламя останавливало буквально повсюду. Оно перекрывало путь, люди не знали, куда идти, они задыхались от дыма", — рассказал житель Мати Янис.- Многие решили пойти к морю, оно всего в одном квартале отсюда. Но люди не знали, что дорога заблокирована. Так что они оказались в западне. Огонь просто взял их в кольцо.Пламя и много дыма – вот, пожалуй, и все, что еще надолго останется в памяти многих туристов. Некоторые давно мечтали об отдыхе в Греции и путевки бронировали заранее, еще до начала сезона. Однако этот отпуск точно запомнится не беззаботным отдыхом."Это было ужасно: много дыма и пепла в воздухе. Мы выбежали из отеля, направились к пляжу, и в этот момент огонь окружил нас. Пришлось забежать в воду, чтобы не сгореть. Мы ждали несколько часов, пока нас спасут", — рассказал турист из Финляндии Якоб Макинен."Посмотрим, что теперь будем делать. Вся жизнь, вся наша жизнь сгорела. Печка пропала, холодильник — всё. Ничего не осталось, просто ничего", — сокрушается жительница Мати Гликерия.Горящие леса в южной Греции хорошо видны с борта самолета. За сутки зафиксировано около полусотни очагов. Поисково-спасательные операции идут без остановки. В российском посольстве в Греции сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших нет. Но в любом случае, наши туристы – под особым контролем.К зонам бедствия сейчас стянуты все пожарные силы Греции. Премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране — в память о погибших.