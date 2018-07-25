Свечи, корзины с цветами и венки — у дверей греческого посольства в Москве и генконсульства балканской республики в Новороссийске. Число жертв лесных пожаров в окрестностях Афин возросло до 79.

Свечи, корзины с цветами и венки — у дверей греческого посольства в Москве и генконсульства балканской республики в Новороссийске. Число жертв лесных пожаров в окрестностях Афин возросло до 79. По данным Минтуризма России, возгорания в самой столице потушены, и туристам, в том числе российским, ничего не угрожает. Регулярные рейсы в международном аэропорту Афин выполняются по графику, а порт Рафина восстановил паромные перевозки. Впрочем, тех, кто отважился сегодня отдохнуть на столичных пляжах, эвакуировали морские пограничники. Прибрежная полоса — в смоге. Потушить полыхающие склоны гор пока сложно.Вертолет с запасом воды в рукаве спешит к догорающим лесам. Но тушить уже практически нечего — по греческой Аттике пронеслись огневые вихри. Жуткие пейзажи лета-2018: огонь идет по побережью, оставляя после себя выжженную землю. Район Рафина — здесь все превратилось в золу. Там, где еще недавно отдыхали целыми семьями, — пепелище.Огонь отступил, но никто не знает, надолго ли. Спасатели прочесывают метр за метром, чтобы найти выживших — тех, кто пропал. Но находят пока только одежду и детские игрушки, выброшенные на берег. Люди прятались от огня в море. Неизвестна судьба, как минимум, 60 человек."Тела в сгоревших домах могут сливаться с землей, — говорит руководитель отряда спасателей Василиос Андриополис. — Могут уйти целые выходные, чтобы разыскать одного отдельно взятого человека в отдельно взятом сгоревшем доме".Языки пламени пожирали все на своем пути. Металл — плавили: некоторые иномарки теперь даже идентифицировать невозможно. К востоку от Афин пламя пришло в каждый дом. Николас Ризос рассказывает, что от огня было просто некуда скрыться. "Пожар начался примерно в 6:30, и уже через полчаса огонь пришел с горы, — отмечает он. — Все деревья сгорели, как и некоторые дома здесь. Нам очень повезло, что ветер поменялся".Греки помогают друг другу пережить эти страшные дни. В Мати, который почти весь сгорел дотла, неравнодушные привозят воду, продукты, медикаменты. Ребекка Пиргос приехала сюда из соседнего Коки-Лимонаки еще три дня назад просто помочь таким же, как и она погорельцам. "У нас тут бинты и лекарства от ожогов, продукты для пострадавших, — рассказывает она. — Я уже три дня нахожусь здесь, помогаю людям с утра до вечера. С моим домом все в порядке, но лишь внутри. Снаружи он в ужасном состоянии".Разрушенные дома по всему Средиземноморскому побережью: когда пришел огонь, они вспыхнули как спички. Погибших — больше 70. Пострадавших — почти 200, много детей. Самый страшный и разрушительный пожар десятилетия. "Это было прекрасное место, очень зеленое, — говорит Александрос Папаниколау. — Я всегда приходил сюда на пляж, и это трагедия — не видеть здесь живых деревьев".В эти дни Афины оказались будто в тисках у стихии. С одной стороны полыхал район Мати — семейные пары и пожилые греки спасались бегством. С другой — катастрофа в городке Кинета, пожар в горном сосновом лесу, который даже с воздуха удалось локализовать только на вторые сутки. Многие греки теперь оказались просто на улице.Поисково-спасательную операцию не прекращают ни на час. Водолазы исследуют всю береговую линию, не теряя надежды найти обессилевших, но живых.