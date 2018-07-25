Курортная Юрмала уже много лет является Меккой для отечественных звезд. Аркадий Укупник, чета Виторганов, Людмила Максакова, Борис Моисеев и еще два десятка знаменитостей обзавелись недвижимостью на Рижском взморье. А теперь желающих купить тут дачу или просто приехать в отпуск стало в разы больше. Ведь в четвертый раз в Юрмале прошел авторский фестиваль Лаймы Вайкуле, равного которого нет, кажется, во всем бывшем Советском Союзе.

Курортная Юрмала уже много лет является Меккой для отечественных звезд. Аркадий Укупник, чета Виторганов, Людмила Максакова, Борис Моисеев и еще два десятка знаменитостей обзавелись недвижимостью на Рижском взморье. А теперь желающих купить тут дачу или просто приехать в отпуск стало в разы больше. Ведь в четвертый раз в Юрмале прошел авторский фестиваль Лаймы Вайкуле, равного которого нет, кажется, во всем бывшем Советском Союзе.Ну где еще сегодня можно оценить выступления Верки Сердючки, Вахтанга Кикабидзе, Андрея Макаревича? Политика, будь она неладна, вдруг сделала этих уникальных в своем роде артистов изгоями в России. Но для Вайкуле гражданская позиция и национальная принадлежность коллег не важны. Единственный критерий, по которому она выбирает звезд для приглашения на свой фестиваль, – несомненный талант на грани гениальности.Казалось бы, Лайма давно может почивать на лаврах в статусе прибалтийской дивы – в скандалах не замечена, тусовкам предпочитает работу, интеллигента, рафинирована и образована донельзя. В России ее обожают, в родной Латвии сдувают пылинки – живи да радуйся. Но она взвалила на себя эту огромную работу по проведению фестиваля "Лайма. Рандеву. Вайкуле". И диву даешься, откуда у этой хрупкой певицы столько сил? В 10 утра она уже на репетиции – или сама на сцене, или наблюдает за работой гостей из зала. Успевает контролировать все – свет, звук, оркестр, балет. До 18 часов она вряд ли выпьет стакан воды. А в 19 ей уже надо блистать на сцене – петь дуэтами, представлять молодых звезд. Нельзя обделить внимание и журналистов, которые ждут за кулисами. В 23 часа Лайма уже отплясывает на afterparty, которое завершится под утро. А в 10 утра свежая и бодрая будет снова в зале "Дзинтари"... "Лайма полгода мне вынимала мозг – советовались с ней, как лучше сделать, что спеть, как появится, – рассказал Dni.Ru участвовавший в фестивале этого года Филипп Киркоров. – Она, как и я, перфекционист по природе, всегда стремится к совершенству".Разумеется, у нее есть помощники. Эксперты у области подобных мероприятий шоу-бизнеса отмечают блестящую работу всей административной команды во главе с Председателем оргкомитета фестиваля Александром Шенкманом. Он – мозг "Рандеву", а Лайма – душа и сердце. Она сделала фестиваль очень домашним, почти семейным, где одинаковы рады и большим артистам, и только делающим первые шаги на большой сцене группам."Я думаю, что Вайкуле за этот фестиваль надо поставить памятник из бронзы на центральной улице Юрмалы Йомас", – убежден музыкальный критик Артур Гаспарян. И он прав, ведь Лайма этим фестивалем вдохнула в Юрмалу новую жизнь – сюда стремятся, сюда приезжают, сюда хотят вернуться.Памятники при жизни были установлены Иосифу Кобзону в Донецке, Виктору Сухорукову – в Орехово-Зуево, Светлане Хоркиной – в Белгороде, Александру Розенбауму – в Челябинске, Владимиру Жириновскому – в Москве. Несомненно, бронзового изваяния достойна и Лайма Вайкуле, потому что стала мостом, который связывает Россию и Латвию в эпоху противоречий, непониманий и взаимных подозрений. Но она точно откажется – слишком скромна и слишком не любит пафоса. В этом и есть суть настоящей звезды.