Стали известны подробности биографии 28-летнего Александра Семина, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки в подмосковном Серпухове. Оказалось, в 2009 году он проходил стажировку в милиции Серпуховского района, но испытательный срок не прошел и на службу в ОВД принят не был.

Стали известны подробности биографии 28-летнего Александра Семина, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки в подмосковном Серпухове.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Семин ранее проходил стажировку в правоохранительных органах. Начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова подтвердила ее.Агентству городских новостей "Москва" она сообщила, что, действительно, с декабря 2008-го по май 2009 года Семин проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции Серпуховского района.Однако испытательный срок он не прошел и на службу в органы внутренних дел принят не был, сказала Петрова.22 июля с детской площадки в подмосковном Серпухове пропала 5-летняя девочка. Сутки спусти около железной дороги была найдена спортивная сумка. В ней находилось тело убитого ребенка. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1990 года рождения.Позже стало известно, что местные жители еще год назад пытались обратить внимание на Семина, который "кружил" вокруг детской площадки, однако местный участковый на их заявления не отреагировал, чтобы не портить отчетность. Теперь и в его отношении возбуждено уголовное дело.