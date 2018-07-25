Владелец мог быть наместником князя или духовным лицом
Владелец мог быть наместником князя или духовным лицом
Во время раскопок под Суздалем археологи нашли печать сановника Дамиана XII века .
Она могла принадлежать наместнику князя или духовному лицу. На свинцовой печати изображены двое святых. Ученые Института археологии РАН считают, что это Косма и Дамиан, которые почитались как мученники, чудотворцы и врачеватели.
Надпись на греческом языке на лицевой стороне указывает на имя обладателя: «Господи, помоги рабу своему Дамиану». Печать использовалась для скрепления документов.
До этого момента археологи нашли всего несколько печатей с таким же оттиском. Также ученые обнаружили и другие предметы знати - металлическая накладка на сумку с плетеным орнаментом, бронзовый позолоченный колт, который крепился на головной убор, с изображением фантастического животного и амулет-змеевик, на лицевой стороне которого изображена Богоматерь с младенцем на троне, на обороте – Горгона.