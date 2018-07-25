Владелец мог быть наместником князя или духовным лицом

Владелец мог быть наместником князя или духовным лицомВо время раскопок под Суздалем археологи нашли печать сановника Дамиана XII века .Она могла принадлежать наместнику князя или духовному лицу. На свинцовой печати изображены двое святых. Ученые Института археологии РАН считают, что это Косма и Дамиан, которые почитались как мученники, чудотворцы и врачеватели.Надпись на греческом языке на лицевой стороне указывает на имя обладателя: «Господи, помоги рабу своему Дамиану». Печать использовалась для скрепления документов.До этого момента археологи нашли всего несколько печатей с таким же оттиском. Также ученые обнаружили и другие предметы знати - металлическая накладка на сумку с плетеным орнаментом, бронзовый позолоченный колт, который крепился на головной убор, с изображением фантастического животного и амулет-змеевик, на лицевой стороне которого изображена Богоматерь с младенцем на троне, на обороте – Горгона.