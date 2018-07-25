Компания Porsche официально представила рестайлинговую версию спортивного вседорожника Macan. Премиум-кроссовер отличается расширенным списком оборудования, обновленной внешностью и оптимизированными настройками ходовой части.
<a href="http://33live.ru/novosti/25-07-2018-porsche-oficialno-predstavila-obnovlennyj-macan.html" target="_blank">Porsche официально представила обновленный Macan</a> - Компания Porsche официально представила рестайлинговую версию спортивного вседорожника Macan. Премиум-кроссовер отличается расширенным списком оборудования, обновленной внешностью и оптимизированными настройками ходовой части.
[url=http://33live.ru/novosti/25-07-2018-porsche-oficialno-predstavila-obnovlennyj-macan.html]Porsche официально представила обновленный Macan[/url] - Компания Porsche официально представила рестайлинговую версию спортивного вседорожника Macan. Премиум-кроссовер отличается расширенным списком оборудования, обновленной внешностью и оптимизированными настройками ходовой части.