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Компания Porsche официально представила рестайлинговую версию спортивного вседорожника Macan. Премиум-кроссовер отличается расширенным списком оборудования, обновленной внешностью и оптимизированными настройками ходовой части.

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