Голливудский актер Брэд Питт временно завязал со свиданиями. Звезда хочет больше времени уделять детям.

Голливудский актер Брэд Питт временно завязал со свиданиями.Звезда хочет больше времени уделять детям.У Брэда сейчас очень много работы. Вместе с Леонардо ДиКаприо он занят в съемках фильма Квентина Тарантино. Поэтому все свободноевремя он старается подарить отпрыскам, с которыми ему наконец-то удалось встретиться.Сейчас отпрыски звезды находятся в его доме в Лос-Фелиз,Калифорния, и прекрасно проводят время "занимаясь скейтингом и веселясь". Каксообщает ETCanada, у Питта как будто гора с плеч свалилась: наконец-то артист сможет наладить общение снаследниками. "Он целый год учился вести здоровый образ жизни и сейчасчувствует себя лучше, чем когда-либо. Он более чем готов взять на себяответственность за детей", – сообщил инсайдер изданию.Дети будут находится вместе с Питтом до 29 июля. После, посоглашению об опеке, актер должен вернуть наследников матери Анджелине Джоли, котораясейчас находится в Лондоне, где занята на съемках второй части "Малефисенты".Отмечается, что пока выводок Джоли и Питта гостит у отца, Анджелина имеет правозвонить им только раз в день.Как сообщает Ok-magazineПитт полностью погрузился в родительские обязанности, а личную жизнь пока поставилна паузу, поэтому отказывается от свиданий с дамами. "Брэд встречался с женщинами,когда мог себе это позволить. Но сейчас он фокусируется на семье, поэтому взялперерыв в личной жизни. Дети для него важнее всего, и он мечтает наладитьотношения с Анджелиной. Пока что они даже не могут находиться долго в однойкомнате", – сообщил анонимный информатор.Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс,13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецыВивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько летне могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное разбирательстводлилось около года, и в прошлом месяце, актеры пришли к новому договору об опеке.