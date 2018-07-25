Голливудский актер Брэд Питт временно завязал со свиданиями.
Звезда хочет больше времени уделять детям.
Голливудский актер Брэд Питт временно завязал со свиданиями.
Звезда хочет больше времени уделять детям.
У Брэда сейчас очень много работы. Вместе с Леонардо Ди
Каприо он занят в съемках фильма Квентина Тарантино. Поэтому все свободное
время он старается подарить отпрыскам, с которыми ему наконец-то удалось встретиться.
Сейчас отпрыски звезды находятся в его доме в Лос-Фелиз,
Калифорния, и прекрасно проводят время "занимаясь скейтингом и веселясь". Как
сообщает ETCanada, у Питта как будто гора с плеч свалилась: наконец-то артист сможет наладить общение с
наследниками. "Он целый год учился вести здоровый образ жизни и сейчас
чувствует себя лучше, чем когда-либо. Он более чем готов взять на себя
ответственность за детей", – сообщил инсайдер изданию.
Дети будут находится вместе с Питтом до 29 июля. После, по
соглашению об опеке, актер должен вернуть наследников матери Анджелине Джоли, которая
сейчас находится в Лондоне, где занята на съемках второй части "Малефисенты".
Отмечается, что пока выводок Джоли и Питта гостит у отца, Анджелина имеет право
звонить им только раз в день.
Как сообщает Ok-magazine
Питт полностью погрузился в родительские обязанности, а личную жизнь пока поставил
на паузу, поэтому отказывается от свиданий с дамами. "Брэд встречался с женщинами,
когда мог себе это позволить. Но сейчас он фокусируется на семье, поэтому взял
перерыв в личной жизни. Дети для него важнее всего, и он мечтает наладить
отношения с Анджелиной. Пока что они даже не могут находиться долго в одной
комнате", – сообщил анонимный информатор.
Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний Мэддокс,
13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы
Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет
не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное разбирательство
длилось около года, и в прошлом месяце, актеры пришли к новому договору об опеке.