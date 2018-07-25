Новая схема призвана облегчить движение на время ремонтных работ в районе.

В схеме движения автомобилей в Москве произошли некоторые изменения. Так, из-за проведения в Басманном районе Москвы работ по благоустройству в Архангельском и Потаповском переулках ввели двухстороннее движение автотранспорта. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.Двухстороннее движение — это, конечно, хорошо для водителей. Но есть и один существенный минус — в переулках ограничена парковка автомобилей.И вообще, новая схема призвана облегчить движение на время ремонтных работ в районе. После того, как работы по благоустройству Басманного района будут завершены, Архангельский и Потаповский переулки опять станут односторонними.