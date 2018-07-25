Флоранс Хворостовская справила день рождения. Впервые за много лет она отметила праздник без Дмитрия.

Флоранс Хворостовская справила день рождения. Впервые за много лет она отметила праздник без Дмитрия.24 июля был день рождения у вдовы прославленного оперного баритона Дмитрия Хворостовского Флоранс. Об этом журналисты узнали благодаря свежей публикации, которую сделала именинница на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Флоранс выложила фотографию, на которой крупным планом снята с Дмитрием.Подпись к снимку она сделала на английском языке. "Сегодня у меня день рождения. Первый без тебя. Слов не хватит описать, что я переживаю. Я люблю тебя и благодарю за все эти прекрасные годы вместе. И за самых прекрасных и удивительных детей во всем мире – Максима и Нину. Скучаю по тебе очень сильно", – обратилась к покойному супругу Флоранс.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост Хворостовской. Фанаты рассыпались в комплиментах красоте Флоранс и пожеланиях. "С днем рождения, дорогая Флоранс! Вы тот лучик, который рожден нашим любимым Димочкой Хворостовским. Мы любим Вас как его солнце и радость. Счастья Вам и ЛЮБВИ!", "Не рвите себе сердце! Так нельзя! Будьте мужественны! И с днем рождения! ))", "С Днем Рождения ВАС! Сил Вам, держитесь! Мы все любим Дмитрия и будем всегда помнить", "Флоранс, с Днем Рождения вас🌺🌺🌺Будьте счастливы и здоровы, вопреки всему🙏🏻🙏🏻🙏🏻" – написали подписчики.Не остались в стороне и коллеги Дмитрия Хворостовского. Так, певец Юсиф Эйвазов оставил в комментариях трогательные символы – сердечки и соединенные, словно в молитве, руки. А его супруга Анна Нетребко на английском языке написала: "С днем рождения, дорогая Флоша! Твоя жизнь продолжается и ты должна быть счастлива, ради своих детей и ради Димы..."Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.