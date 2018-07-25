Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в закон О рекламе, разрешающие увеличить продолжительность телерекламы. Теперь в течение часа рекламным роликам может быть отдано не 9, а 12 минут.

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О рекламе", разрешающие увеличить продолжительность телерекламы. Теперь в течение часа рекламным роликам может быть отдано не 9, а 12 минут. При этом общее время ее трансляции в сутки не должно превысить ныне действующий порог в 216 минут.Кроме того, отменены ограничения на рекламу в детских передачах (сейчас рекламные ролики могут показываться только перед началом и после окончания передач). При этом законодатели запретили рекламировать в детских и образовательных телепередачах товары, не предназначенные для детей, передает "Интерфакс".Как пояснили во фракции "Единая Россия", данные изменения направлены на развитие отрасли телевидения и кинопроизводства. Однако во фракциях КПРФ и ЛДПР ранее заявляли, что не поддерживают данные законопроект, так как он чреват "засильем рекламы" на телеканалах.