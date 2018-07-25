Приживутся ли на новом месте те, кто ранее незаконно торговал овощами и фруктами? И оправдает ли себя открытие сезонной ярмарки на Рокадке? Выводы можно делать ближе к осени. Ведь новая торговая точка, напомню, работает всего несколько дней. Между тем, непонятно, что делать с теми, кто в двух шагах от Центрального рынка на Батурина - продаёт ягоды и зелень.

Приживутся ли на новом месте те, кто ранее незаконно торговал овощами и фруктами? И оправдает ли себя открытие сезонной ярмарки на "Рокадке"? Выводы можно делать ближе к осени. Ведь новая торговая точка, напомню, работает всего несколько дней. Между тем, непонятно, что делать с теми, кто в двух шагах от Центрального рынка на Батурина - продаёт ягоды и зелень. Эта торговля тоже незаконная. Идёт в антисанитарных условиях. Но штрафовать пенсионеров рука не поднимается. Остаётся только в миллионный раз напоминать - на Центральном рынке есть более удобные, а главное - цивилизованные места.Ирина Резникова, зам. директора Владимирского центрального рынка: Мы к бабушкам подходим и приглашаем, они идти не хотят и говорят, что там нет людей, они здесь привыкли и к нам идти не хотят. Им нужно иметь справку о наличии своего подсобного хозяйства.-Может быть, это их останавливает?-Может быть, останавливает.Валентина, продавец: Вы знаете, я походу, у меня всего три ведёрка и бидон. Туда идти, там стоять смысла нет, сейчас продам, сахара куплю, и дальше готовить поедем.- Сколько, час, полтора торговля идёт?- Может быть, а может и пять минут, по-разному".А вот Надежда торгует в цивилизованном месте. Условия куда лучше, чем у дороги, говорит женщина. Да и на спрос не жалуется. Плата за место чисто символическая – 29 рублей в день.Надежда, продавец: "И народ есть, всё продаём и овощи, и ягоды, и картошку, домой не возим ничего. Мне здесь больше нравится, чисто, аккуратно, столики стоят, а там у дороги грязно, на ящиках, некрасиво".