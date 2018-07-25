Спасателями обнаружен легкомоторный самолет Cirrus, пропавший на пути из Новосибирска в Томск.

Спасателями обнаружен легкомоторный самолет Cirrus, пропавший на пути из Новосибирска в Томск, передает "Интерфакс".По информации пресс-службы ГУ МЧС по Томской области, в 14:00 (10:00 по Москве) поступило сообщение, что самолет найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб.Как сообщалось ранее, одномоторный самолет "Cirrus", вылетевший из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск. На борту находился только пилот.