Москва начала избавляться от американских облигаций, провоцируя рост процентных ставок в США. Если денежный кран перекроет и Пекин, последствия будут гораздо серьезнее.

Москва начала избавляться от американских облигаций, провоцируя рост процентных ставок в США. Если "денежный кран" перекроет и Пекин, последствия будут гораздо серьезнее.Всего за месяц Россия сократила активы в американских облигациях государственного займа на 81 миллиард долларов. Это станет сокрушительным ударом для Дональда Трампа, поскольку дорогие кредиты ограничивают рост американской экономики, а именно это было главным предвыборным обещанием главы Белого дома.У Москвы есть много причин пойти на подобный шаг, передает издание Business Insider.Дело в том, что после новых антироссийских санкций ограничительные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями.Более того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет укрепить рубль. Многие эксперты видят в действиях Москвы "целенаправленный удар по ахиллесовой пяте Вашингтона", так как из-за увеличения бюджетного дефицита Америка значительно усилила свою зависимость от кредиторов.Стоит отметить, что по сравнению с Китаем Россия – относительно небольшой кредитор.Пекин владеет облигациями США на сумму 1,18 триллиона долларов. Если "денежный кран" перекроет и Поднебесная, последствия для Трампа будут намного серьезнее.Избавление от американских облигаций – эффективный ответ на угрозы "глобальных пошлин" от Вашингтона. Пекин вполне готов принять меры для укрепления национальной валюты с помощью продажи ценных бумаг США.