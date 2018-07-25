Автомобиль хорошо зарекомендовал себя за последний год. Присутствие множества дорогих опций и инновационных решений вполне способно составить конкуренцию другим машинам премиум-класса.
Автомобиль хорошо зарекомендовал себя за последний год. Присутствие множества дорогих опций и инновационных решений вполне способно составить конкуренцию другим машинам премиум-класса.
Новый Volvo
XC60 появился в модельном ряду в середине 2017 года, а в продажу поступил
только в начале 2018, но это не помешало ему стать победителем премии World Car
of the Year 2018. Он занял пустующую нишу среднеразмерного внедорожника в
обновленной линейке автомобилей марки Volvo.
Внешность
новинки очень близка в флагманскому XC90, и эта тенденция наблюдается среди
всех производителей. Внешне он очень красив, собран и спортивен, отличия от
старшего брата не только в размерах, но и некоторых деталях экстерьера, но XC60
на 26 см короче и на 12 ниже. Хотя ощущением простора, и высокой посадкой
"шестидесятка" внутри напоминает XC90. По факту отличий внутри салона не много,
большинство элементов уменьшено в масштабе, а большая часть деталей абсолютно
идентична.
Багажник у
XC60 средненький – 505 литров, при сложенных креслах объем пространства
возрастает практически в три раза. Места на заднем ряду достаточно для
размещения с комфортом высоких пассажиров. Отделка салона выполнена
гипоаллергенными материалами, кожей, натуральным деревом и алюминием. В целом
все выглядит дорого и качественно.
Все
управление идет через большой сенсорный экран. Он у Volvo традиционно
вертикальный, такую же компоновку использует и Tesla. Привыкать к нему нужно
лишь первые минут пять, дальше все становится естественно и достаточно просто.
Не стоит забывать, что доступ к любым функциям доступен посредством голосового
управления.
На тест нам
досталась машина с двухлитровым дизелем D5 мощностью 235 л.с. и крутящим
моментом 480 Нм с довольно скромной полкой от 1750 до 2250 об/мин. А что вы
хотели, это же дизель. Но сам мотор отличный, к тому же по "лошадям" хорошо
ложится в умеренную налоговую шкалу. На трассе дизель тяговитый, до первой
сотни разгоняется за 7,2 сек. С таким мотором особенно заметна шумоизоляция —
как было сказано выше, рокота дизеля не слышно вообще, а, главное, нет
традиционных вибраций, присущих этому типу двигателя. Полное ощущение, что
едешь на "бензине", только с впечатляющей тягой на низах.
Двигатель
работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, а пневматическая подвеска входит в
стандартное оснащение. Предусмотрено три режима движения, меняющих жесткость
подвески и высоту кузова. В режиме Eco при скоростях свыше 70 км/ч автомобиль
"приседает" на 20 мм для улучшения аэродинамики и снижения расхода топлива. В
режиме Dynamic подвеска становится более жесткой, что обеспечивает машине
спортивную реакцию. В режиме Off Road дорожный просвет увеличивается на 40 мм.
Отдельно
стоит упомянуть системы безопасности, не даром Volvo относят к одним из самых
безопасных автомобилей. Система City Safety дополнена функцией автоматического
подруливания. Она позволяет избежать лобового столкновения. В паре с ней
работает и система мониторинга слепых зон (BLIS), снижая риск столкновения при
перестроении. Опционально доступна система полуавтономного вождения Pilot
Assist, способная управлять автомобилем при скорости до 130 км/ч. Правда,
только на дорогах с читаемой разметкой.
Автомобиль
получился прекрасным, с множеством дорогих опций и инновационных решений, но
это все сказалось на его цене, хотя она сопоставима с конкурентами, ведь теперь
Volvo относит себя к премиум классу, поэтому надо соответствовать.