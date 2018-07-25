Автомобиль хорошо зарекомендовал себя за последний год. Присутствие множества дорогих опций и инновационных решений вполне способно составить конкуренцию другим машинам премиум-класса.

Автомобиль хорошо зарекомендовал себя за последний год. Присутствие множества дорогих опций и инновационных решений вполне способно составить конкуренцию другим машинам премиум-класса.Новый VolvoXC60 появился в модельном ряду в середине 2017 года, а в продажу поступилтолько в начале 2018, но это не помешало ему стать победителем премии World Carof the Year 2018. Он занял пустующую нишу среднеразмерного внедорожника вобновленной линейке автомобилей марки Volvo.Внешностьновинки очень близка в флагманскому XC90, и эта тенденция наблюдается средивсех производителей. Внешне он очень красив, собран и спортивен, отличия отстаршего брата не только в размерах, но и некоторых деталях экстерьера, но XC60на 26 см короче и на 12 ниже. Хотя ощущением простора, и высокой посадкой"шестидесятка" внутри напоминает XC90. По факту отличий внутри салона не много,большинство элементов уменьшено в масштабе, а большая часть деталей абсолютноидентична.Багажник уXC60 средненький – 505 литров, при сложенных креслах объем пространствавозрастает практически в три раза. Места на заднем ряду достаточно дляразмещения с комфортом высоких пассажиров. Отделка салона выполненагипоаллергенными материалами, кожей, натуральным деревом и алюминием. В целомвсе выглядит дорого и качественно.Всеуправление идет через большой сенсорный экран. Он у Volvo традиционновертикальный, такую же компоновку использует и Tesla. Привыкать к нему нужнолишь первые минут пять, дальше все становится естественно и достаточно просто.Не стоит забывать, что доступ к любым функциям доступен посредством голосовогоуправления.На тест намдосталась машина с двухлитровым дизелем D5 мощностью 235 л.с. и крутящиммоментом 480 Нм с довольно скромной полкой от 1750 до 2250 об/мин. А что выхотели, это же дизель. Но сам мотор отличный, к тому же по "лошадям" хорошоложится в умеренную налоговую шкалу. На трассе дизель тяговитый, до первойсотни разгоняется за 7,2 сек. С таким мотором особенно заметна шумоизоляция —как было сказано выше, рокота дизеля не слышно вообще, а, главное, неттрадиционных вибраций, присущих этому типу двигателя. Полное ощущение, чтоедешь на "бензине", только с впечатляющей тягой на низах.Двигательработает в паре с 8-ступенчатым автоматом, а пневматическая подвеска входит встандартное оснащение. Предусмотрено три режима движения, меняющих жесткостьподвески и высоту кузова. В режиме Eco при скоростях свыше 70 км/ч автомобиль"приседает" на 20 мм для улучшения аэродинамики и снижения расхода топлива. Врежиме Dynamic подвеска становится более жесткой, что обеспечивает машинеспортивную реакцию. В режиме Off Road дорожный просвет увеличивается на 40 мм.Отдельностоит упомянуть системы безопасности, не даром Volvo относят к одним из самыхбезопасных автомобилей. Система City Safety дополнена функцией автоматическогоподруливания. Она позволяет избежать лобового столкновения. В паре с нейработает и система мониторинга слепых зон (BLIS), снижая риск столкновения приперестроении. Опционально доступна система полуавтономного вождения PilotAssist, способная управлять автомобилем при скорости до 130 км/ч. Правда,только на дорогах с читаемой разметкой.Автомобильполучился прекрасным, с множеством дорогих опций и инновационных решений, ноэто все сказалось на его цене, хотя она сопоставима с конкурентами, ведь теперьVolvo относит себя к премиум классу, поэтому надо соответствовать.