Исполком Российского футбольного союза проведет 26 июля первое заседание после чемпионата мира-2018. На нем будут подведены итоги первенства для нашей сборной. Предположительно, тренеру национальной команды Станиславу Черчесову будет предложен новый контракт.

Исполком Российского футбольного союза проведет 26 июля первое заседание после чемпионата мира-2018. На нем будут подведены итоги первенства для нашей сборной. Предположительно, тренеру национальной команды Станиславу Черчесову будет предложен новый контракт.Ранее о том, что Черчесов останется в сборной, сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян. Теперь по информации издания "Спорт-экспресс", источник в руководстве Союза сообщил, что договор с тренером будет заключен до Евро-2020 с возможностью продления до чемпионата мира-2022.Кроме подведения итогов чемпионата мира и обсуждения выступления нашей национальной команды, исполком РФС рассмотри вопросы судейства в новом сезоне национальных соревнований и об изменениях в регламентах чемпионата и первенства страны.