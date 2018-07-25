Раскрыта тайна экономического проклятия России. Оказывается,
большой проблемой для нашей страны стали ее несметные богатства –
газ, нефть, уголь и другие полезные ископаемые.
Раскрыта тайна экономического проклятия России. Оказывается,
большой проблемой для нашей страны стали ее несметные богатства –
газ, нефть, уголь и другие полезные ископаемые.
"Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и
рек…" – советская песня, наполненная гордостью за страну, сегодня приобрела
несколько иной смысл. По мнению вице-премьера по вопросам сельского хозяйства
Алексея Гордеева, Россия обладает слишком большими природными ресурсами,
которые являются проклятием для страны.
"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша
страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не
жалеем", – сказал Гордеев, выступая в Совете Федерации.
Избавиться от проклятия поможет только рациональное
отношение к природным ресурсам, считает вице-премьер. Он также предположил, что
все наши богатства сформировали и соответствующую русскую ментальность. "Отсюда,
возможно, такая психология и ментальность, отношение к ресурсам", – цитирует Гордеева
RNS.
Кроме того, заместитель Дмитрия Медведева, курирующий сельское
хозяйство, отметил большое количество пашен, которые граждане России не
используют. "Так и пустеет земля", – посетовал он.
На территории России сосредоточены исключительные запасы
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, большинство стран не имеют и
десятой доли таких богатств. В землях России находится 12% всей мировой нефти,
32% газа, 11% угля, 25% железа.
Наша страна занимает ведущее место по разведанным запасам
никеля, золота, серебра, платины и алмазов. Совокупные минеральные запасы оценивались
экспертами несколько лет назад в 28 триллионов долларов.