Раскрыта тайна экономического проклятия России. Оказывается, большой проблемой для нашей страны стали ее несметные богатства – газ, нефть, уголь и другие полезные ископаемые.

Раскрыта тайна экономического проклятия России. Оказывается,большой проблемой для нашей страны стали ее несметные богатства –газ, нефть, уголь и другие полезные ископаемые."Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей ирек…" – советская песня, наполненная гордостью за страну, сегодня приобреланесколько иной смысл. По мнению вице-премьера по вопросам сельского хозяйстваАлексея Гордеева, Россия обладает слишком большими природными ресурсами,которые являются проклятием для страны."Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена нашастрана: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего нежалеем", – сказал Гордеев, выступая в Совете Федерации.Избавиться от проклятия поможет только рациональноеотношение к природным ресурсам, считает вице-премьер. Он также предположил, чтовсе наши богатства сформировали и соответствующую русскую ментальность. "Отсюда,возможно, такая психология и ментальность, отношение к ресурсам", – цитирует ГордееваRNS.Кроме того, заместитель Дмитрия Медведева, курирующий сельскоехозяйство, отметил большое количество пашен, которые граждане России неиспользуют. "Так и пустеет земля", – посетовал он.На территории России сосредоточены исключительные запасысырьевых и топливно-энергетических ресурсов, большинство стран не имеют идесятой доли таких богатств. В землях России находится 12% всей мировой нефти,32% газа, 11% угля, 25% железа.Наша страна занимает ведущее место по разведанным запасамникеля, золота, серебра, платины и алмазов. Совокупные минеральные запасы оценивалисьэкспертами несколько лет назад в 28 триллионов долларов.