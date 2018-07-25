Печальное известие о смертиартиста
Александра Исакова от пневмонии взорвало соцсети. Пользователи возмущены тем,
что врачи не спасли знаменитого пациента.
Печальное известие о смертиартиста
Александра Исакова от пневмонии взорвало соцсети. Пользователи возмущены тем,
что врачи не спасли знаменитого пациента.
После того, как друг
Исакова, актер Роман Печерский опубликовал на своей странице в Facebook пост,
посвященный Александру, на медиков обрушились обвинения в некомпетентности и
халатности. Народ в шоке от того, что в 21 веке российские врачи не смогли вылечить
больного от такого недуга как воспаление легких.
В комментариях люди
требуют наказать виновных в смерти актера по заслугам. "Вот такая медицина!
Гнать нужно всех таких врачей, чтобы не губили людей. Кошмар! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – Прим. ред.), "Как же
так, как можно такой диагноз не увидеть и не лечить?!!!", "Просто ужас,
такие у нас врачи, делают одно, а получается совсем другое", "Косорукие и
косоглазые", – высказались пользователи соцсети.
Фолловеры выразили соболезнования родным и близким
погибшего артиста. Некоторые привели в пример свои истории болезни и
последствия некомпетентности медиков.
Как писали Dni.Ru,
актер Александр Исаков скончался 23 июля в одной из московских больниц. Ему
было 39 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
Прощание с актером
состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурной
церемонии в 11:30. Александр Исаков стал известным после выхода сериалов
"Счастливы вместе", "Атлантида", "Дежурный ангел"
и "Холостяки".