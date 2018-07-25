Печальное известие о смертиартиста Александра Исакова от пневмонии взорвало соцсети. Пользователи возмущены тем, что врачи не спасли знаменитого пациента.

Печальное известие о смертиартистаАлександра Исакова от пневмонии взорвало соцсети. Пользователи возмущены тем,что врачи не спасли знаменитого пациента.После того, как другИсакова, актер Роман Печерский опубликовал на своей странице в Facebook пост,посвященный Александру, на медиков обрушились обвинения в некомпетентности ихалатности. Народ в шоке от того, что в 21 веке российские врачи не смогли вылечитьбольного от такого недуга как воспаление легких.В комментариях людитребуют наказать виновных в смерти актера по заслугам. "Вот такая медицина!Гнать нужно всех таких врачей, чтобы не губили людей. Кошмар! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – Прим. ред.), "Как жетак, как можно такой диагноз не увидеть и не лечить?!!!", "Просто ужас,такие у нас врачи, делают одно, а получается совсем другое", "Косорукие икосоглазые", – высказались пользователи соцсети.Фолловеры выразили соболезнования родным и близкимпогибшего артиста. Некоторые привели в пример свои истории болезни ипоследствия некомпетентности медиков.Как писали Dni.Ru,актер Александр Исаков скончался 23 июля в одной из московских больниц. Емубыло 39 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.Прощание с актеромсостоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурнойцеремонии в 11:30. Александр Исаков стал известным после выхода сериалов"Счастливы вместе", "Атлантида", "Дежурный ангел"и "Холостяки".