Российский спортсмен Алексей Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу в дисциплине постоянный вес – в погружении на глубину в моноласте. Это произошло 18 июля в рамках десятых юбилейных соревнований Vertical Blue 2018 на Багамских островах. О рекорде фридайвер сообщил на своей странице в Instagram.Как пишет Алексей, он погрузился на глубину 130 метров. Примерно такова высота сорокаэтажного дома. Время погружения составило 3 минуты 55 секунд.Год назад также на соревнованиях Vertical Blue Алексей установил мировой рекорд в этой же дисциплине – тогда он нырял на глубину 129 метров.Сегодня Алексей Молчанов считается одним из сильнейших фридайверов в мире и регулярно устанавливает новые рекорды. Его мать, Наталья Молчанова, также была знаменитым фридайвером: ей принадлежит 40 мировых рекордов.New World Record just now, 130meters/426feet with monofin. Feel amazing and relieved, important milestone for freediving, another round number reached! Новый рекорд мира только что сделал: 130 метров в моноласте. Чувствую себя великолепно