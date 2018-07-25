Трагедия разыгралась в городе Шарья Костромской области. Там 38-летняя местная жительница зарезала 34-летнего супруга.

Трагедия разыгралась в городе ШарьяКостромской области. Там 38-летняя местная жительница зарезала 34-летнего супруга.Женщинене нравилось, что муж почти все свое время уделял компьютерным играм. Вочередной раз пара серьезно поссорилась из-за любви мужа к играм-"стрелялкам".Вовремя перепалки дама схватила нож и несколько раз ударила супруга им в областьгруди. От полученных ран мужчина погиб на месте. Убийство произошло на глазах удевятилетней дочки супругов, сообщает портал Провинция.ру.Женщинауже во всем созналась. Ее поместили под домашний арест, поскольку у нееостались двое несовершеннолетних детей. Теперь ей грозит от шести до 15 летлишения свободы.Ранее ЧП случилось в Псковской области. Там мигрант послеосвобождения из тюрьмы убил мать своих четверых детей. Он приехал клюбовнице в гости, а во время застолья приревновал ее. В порыве гнева он ударилженщину кухонным ножом. Пострадавшая скончалась на месте. Убийца приговоренк 12 годам колонии строгого режима.Как писали Dni.Ru, ранее подобный случай произошел и в Ростовской области. Там мужчинапришел к бывшей сожительнице и убил ее, оставив общего ребенка сиротой.