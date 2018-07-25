Стали известны подробности расследования уголовного дела о смертоносном пожаре, произошедшем в кемеровском торговом центре 25 марта. Следователи считают, что к десяткам жертв привела экономия, халатность и небрежность при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников.

Стали известны подробности расследованияуголовного дела о смертоносном пожаре, произошедшем в кемеровском торговомцентре 25 марта. Следователи считают, что к десяткам жертв привела экономия, халатностьи небрежность при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников.Выяснилось,что на противопожарной системе в ТЦ "Зимняя вишня" сэкономили околосеми миллионов рублей. По данным Следственного комитета России (СКР),представители компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарнуюсигнализацию в здании, предложили хозяйке торгового центра Юлии Богдановойпривести систему в порядок. Установлена она была еще до них другой фирмой.Однако, по словам замруководителяГлавного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергея Головкина,владелица ТЦ решила сэкономить, что в итоге и привело к трагедии. "Врезультате, когда началось возгорание, система автоматического водяногопожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания ивовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", – цитируетГоловкина "Коммерсант".Он добавил,что расследование уголовного дела продолжается. Возможно, в нем даже появятсяновые фигуранты. По словам представителя СКР, обвинение в окончательнойредакции в ближайшие дни будет предъявлено семи лицам.Напомним,страшный пожар в ТЦ"Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Врезультате ЧП погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По данным экспертов, к трагедии привело замыкание, вызванноепротечкой через крышу здания.