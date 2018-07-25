Стали известны подробности расследования
уголовного дела о смертоносном пожаре, произошедшем в кемеровском торговом
центре 25 марта. Следователи считают, что к десяткам жертв привела экономия, халатность
и небрежность при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников.
Стали известны подробности расследования
уголовного дела о смертоносном пожаре, произошедшем в кемеровском торговом
центре 25 марта. Следователи считают, что к десяткам жертв привела экономия, халатность
и небрежность при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников.
Выяснилось,
что на противопожарной системе в ТЦ "Зимняя вишня" сэкономили около
семи миллионов рублей. По данным Следственного комитета России (СКР),
представители компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную
сигнализацию в здании, предложили хозяйке торгового центра Юлии Богдановой
привести систему в порядок. Установлена она была еще до них другой фирмой.
Однако, по словам замруководителя
Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергея Головкина,
владелица ТЦ решила сэкономить, что в итоге и привело к трагедии. "В
результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного
пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и
вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", – цитирует
Головкина "Коммерсант".
Он добавил,
что расследование уголовного дела продолжается. Возможно, в нем даже появятся
новые фигуранты. По словам представителя СКР, обвинение в окончательной
редакции в ближайшие дни будет предъявлено семи лицам.
Напомним,
страшный пожар в ТЦ
"Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В
результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По данным экспертов, к трагедии привело замыкание, вызванное
протечкой через крышу здания.