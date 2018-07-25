Дома российских знаменитостей полны архитектурных причуд. Шоу-бизнес охватила мода на тайные помещения в загородных резиденциях. Дима Билан, к примеру, хранит в секретной комнате свои воспоминания.

Дома российских знаменитостей полны архитектурных причуд.Шоу-бизнес охватила мода на тайные помещения в загородных резиденциях. ДимаБилан, к примеру, хранит в секретной комнате свои воспоминания.Певец сбежал от городской суеты, переехав в загородный домнесколько лет назад. Билан, как и многие его коллеги по цеху, не отказал себе вудовольствии воплотить свои детские мечты, устроив в доме несколько необычныхпомещений."В моем доме есть потайные комнаты, как в старинныхзамках, я о таких с детства мечтал. Совершенно не догадаешься, что за дверьюобычного шкафа скрывается еще одно помещение", – рассказал артистжурналистам.Сам Билан секреты не раскрывает. Однако его друзья менеескрытны. По их рассказам, в доме у Димы есть так называемый чердак воспоминаний.Певец хранит там старые фото – в том числе и бывших девушек – подарки, странныевещи, купленные на блошином рынке.Рассказывают, что у Билана есть своеобразный ритуал: дверьна этот чердак открывается только раз в год, и Дима остается там наедине сосвоими воспоминаниями. В другой потайной комнате у певца спрятан музыкальныйкабинет. В помещение с новейшим оборудованием и маленьким круглым окошкомникому нет доступа – здесь артист в одиночестве сочиняет песни.В квартире Филиппа Киркорова в Филипповском переулке многонеобычных комнат. Например, его кабинет – точная копия кабинета Копперфильда. Еслиподойти к стеллажу с книгами и нажать скрытную кнопочку – откроется секретнаядверь в спальню, откуда потайной ход ведет в гардеробную и в прихожую, квходной двери.Кроме того, почти в каждом элитном доме есть убежище. Этобронированная комната, оборудованная системой вентиляции, со спутниковымтелефоном и с небольшим запасом воды. Если вдруг в дом проникнут преступники, семьяможет здесь спрятаться и дождаться приезда полиции. А в некоторых усадьбахоборудованы еще и бункеры – на случай ядерной войны, пишет "Комсомольскаяправда".