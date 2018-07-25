Дома российских знаменитостей полны архитектурных причуд.
Шоу-бизнес охватила мода на тайные помещения в загородных резиденциях. Дима
Билан, к примеру, хранит в секретной комнате свои воспоминания.
Дома российских знаменитостей полны архитектурных причуд.
Шоу-бизнес охватила мода на тайные помещения в загородных резиденциях. Дима
Билан, к примеру, хранит в секретной комнате свои воспоминания.
Певец сбежал от городской суеты, переехав в загородный дом
несколько лет назад. Билан, как и многие его коллеги по цеху, не отказал себе в
удовольствии воплотить свои детские мечты, устроив в доме несколько необычных
помещений.
"В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных
замках, я о таких с детства мечтал. Совершенно не догадаешься, что за дверью
обычного шкафа скрывается еще одно помещение", – рассказал артист
журналистам.
Сам Билан секреты не раскрывает. Однако его друзья менее
скрытны. По их рассказам, в доме у Димы есть так называемый чердак воспоминаний.
Певец хранит там старые фото – в том числе и бывших девушек – подарки, странные
вещи, купленные на блошином рынке.
Рассказывают, что у Билана есть своеобразный ритуал: дверь
на этот чердак открывается только раз в год, и Дима остается там наедине со
своими воспоминаниями. В другой потайной комнате у певца спрятан музыкальный
кабинет. В помещение с новейшим оборудованием и маленьким круглым окошком
никому нет доступа – здесь артист в одиночестве сочиняет песни.
В квартире Филиппа Киркорова в Филипповском переулке много
необычных комнат. Например, его кабинет – точная копия кабинета Копперфильда. Если
подойти к стеллажу с книгами и нажать скрытную кнопочку – откроется секретная
дверь в спальню, откуда потайной ход ведет в гардеробную и в прихожую, к
входной двери.
Кроме того, почти в каждом элитном доме есть убежище. Это
бронированная комната, оборудованная системой вентиляции, со спутниковым
телефоном и с небольшим запасом воды. Если вдруг в дом проникнут преступники, семья
может здесь спрятаться и дождаться приезда полиции. А в некоторых усадьбах
оборудованы еще и бункеры – на случай ядерной войны, пишет "Комсомольская
правда".