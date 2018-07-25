Телеведущая
Арина Шарапова на своей странице в Instagram высказала свое
раздражение и недовольство пробками на полуострове. Звезда винит в них большегрузные
автомобили.
Телеведущая
Арина Шарапова на своей странице в Instagram высказала свое
раздражение и недовольство пробками на полуострове. Звезда винит в них большегрузные
автомобили.
Шарапова опубликовала ролик, на котором видно дорогу,
одна из полос которой встала. При этом на дороге в пробке стоят множество
фур.
"Неужели нельзя проследить, чтобы они все же ездили
вечерами?", – возмутилась ведущая. Она напомнила, что ранее власти решили,
что с 15 июля по дороге Керчь-Симферополь фуры начнут ездить
с 22:00 и до утра.
Телеведущая подчеркнула, что во всем мире большегрузные
автомобили передвигаются ночью и не в выходные, особенно летом, в
сезон отпусков. "Ну, конечно, будут пробки", – резюмировала Шарапова.
Отметим, согласно информации Госкомитета дорожного
хозяйства Крыма, движение большегрузов будет ограничено
с 15 августа по 15 сентября. Они не смогут ездить
с 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь —
Феодосия – Симферополь.
Как писали Dni.Ru, с 16 мая по 15 июля по переправе через Керченский пролив проехали
более миллиона машин, в том числе около 11,6 тысячи заказных и рейсовых
автобусов. В сторону Крыма мост принял 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани
– более 470 тысяч.