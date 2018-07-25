Телеведущая Арина Шарапова на своей странице в Instagram высказала свое раздражение и недовольство пробками на полуострове. Звезда винит в них большегрузные автомобили.

ТелеведущаяАрина Шарапова на своей странице в Instagram высказала своераздражение и недовольство пробками на полуострове. Звезда винит в них большегрузныеавтомобили.Шарапова опубликовала ролик, на котором видно дорогу,одна из полос которой встала. При этом на дороге в пробке стоят множествофур."Неужели нельзя проследить, чтобы они все же ездиливечерами?", – возмутилась ведущая. Она напомнила, что ранее власти решили,что с 15 июля по дороге Керчь-Симферополь фуры начнут ездитьс 22:00 и до утра.Телеведущая подчеркнула, что во всем мире большегрузныеавтомобили передвигаются ночью и не в выходные, особенно летом, всезон отпусков. "Ну, конечно, будут пробки", – резюмировала Шарапова.Отметим, согласно информации Госкомитета дорожногохозяйства Крыма, движение большегрузов будет ограниченос 15 августа по 15 сентября. Они не смогут ездитьс 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь —Феодосия – Симферополь.Как писали Dni.Ru, с 16 мая по 15 июля по переправе через Керченский пролив проехалиболее миллиона машин, в том числе около 11,6 тысячи заказных и рейсовыхавтобусов. В сторону Крыма мост принял 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани– более 470 тысяч.