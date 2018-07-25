Известный в прошлом футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокомментировал игру Поля Погба. На его взгляд, французскому полузащитнику необходимо лучше использовать мозг, чтобы стать топ-игроком. Напомним, что Погба выступает за красных дьяволов.

Известный в прошлом футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал игру Поля Погба. На его взгляд, французскому полузащитнику необходимо лучше использовать мозг, чтобы стать топ-игроком. Напомним, что Погба выступает за "красных дьяволов"."Он такой сильный парень. Поль может бежать, у него отличная техника, навыки, но ему нужно использовать свой мозг чуть больше, чтобы стать топ-футболистом", – цитирует Скоулза Sports.ru.Кроме того, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" раскритиковал француза за отсутствие стабильности. "Сейчас он похож на футболиста, который выдает хорошую игру раз в три-четыре матча. Если вы собираетесь выигрывать трофеи – этого недостаточно", — добавил англичанин.На чемпионате мира в России Поль Погба завоевал главный трофей турнира в составе сборной Франции.