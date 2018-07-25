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<a href="http://33live.ru/novosti/25-07-2018-skryvshixsya-s-mesta-dtp-priravnyayut-k-ugolovnikam.html" target="_blank">Скрывшихся с места ДТП приравняют к уголовникам</a> - Правительство внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить некоторые положения Уголовного кодекса страны. Если поправки будут приняты, за сокрытие с места тяжкого ДТП водителя может ожидать тюрьма.