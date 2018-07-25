Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и мошенничества при продаже автомобилей в столичных автосалонах.

«Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и мошенничества при продаже автомобилей в столичных автосалонах.Как сообщалось ранее, сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны работники автосалонов по подозрению в мошенничестве при продаже автомобилей. В ходе предварительного расследования уголовного дела по статье 159 УК РФ установлено, что фигуранты после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 50 миллионов рублей. В состав сообщества входили 19 человек, которые действовали в 5 структурных подразделениях, в том числе 4 автосалонах столицы и 1 колл-центре. Среди них были четко распределены роли и обязанности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В настоящее время следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.«В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще четверо - под подпиской о невыезде. Шестерым участникам сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно и они объявлены в международный розыск», - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео