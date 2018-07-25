Экс-участницу телестройки, 22-летнюю Светлану Юрченко жестоко избила конкурентка на съемках реалити-шоу Амирана Сардарова Хачу невесту – Лара Алборова. У девушки диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму.

Экс-участницу телестройки,22-летнюю Светлану Юрченко жестоко избила конкурентка на съемках реалити-шоуАмирана Сардарова "Хачу невесту" –Лара Алборова. У девушки диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговуютравму.Светлана жалеет, что подписала контракт с проектом на бартерныхусловиях. Принять участие она успела лишь в трех выпусках."Роковая для меня съемка состоялась несколько дней назад на яхтезагородом. Отвезли загород и велели построить палатки. Я приступила квыполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! Наменя напала другая участница. Когда я упала, то стала добивать ногами", -цитирует Юрченко StarHit. По словамдевушке, от побоев она потеряла сознание и пролежала на берегу несколько часов.Светлана добавила, что ни самАмиран Сардаров, за сердце которого она пришла бороться, ни продюсеры шоу нанее не вступились. Помогла подняться и вправить сломанный нос девушке третья участница шоу Катя Демченко-Луч.Очнувшись, Юрченко обнаружила,что соперница вырвала ей ресницы, а все руки и ноги – в гематомах. На следующееутро она из дома вызвала скорую помощь.У девушкидиагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму. В больнице онапровела шесть дней. Теперь ейпредстоит операция, чтобы исправить сломанный нос. Травмы Светлана засвидетельствовалав медицинских справках. Светлана обратилась к адвокату. Юрченко намерена написатьзаявление в полицию на драчунью.