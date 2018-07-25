Экс-участницу телестройки,
22-летнюю Светлану Юрченко жестоко избила конкурентка на съемках реалити-шоу
Амирана Сардарова Хачу невесту –
Лара Алборова. У девушки диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую
травму.
Экс-участницу телестройки,
22-летнюю Светлану Юрченко жестоко избила конкурентка на съемках реалити-шоу
Амирана Сардарова "Хачу невесту" –
Лара Алборова. У девушки диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую
травму.
Светлана жалеет, что подписала контракт с проектом на бартерных
условиях. Принять участие она успела лишь в трех выпусках.
"Роковая для меня съемка состоялась несколько дней назад на яхте
загородом. Отвезли загород и велели построить палатки. Я приступила к
выполнению задания и со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! На
меня напала другая участница. Когда я упала, то стала добивать ногами", -
цитирует Юрченко StarHit. По словам
девушке, от побоев она потеряла сознание и пролежала на берегу несколько часов.
Светлана добавила, что ни сам
Амиран Сардаров, за сердце которого она пришла бороться, ни продюсеры шоу на
нее не вступились. Помогла подняться и вправить сломанный нос девушке третья участница шоу Катя Демченко-Луч.
Очнувшись, Юрченко обнаружила,
что соперница вырвала ей ресницы, а все руки и ноги – в гематомах. На следующее
утро она из дома вызвала скорую помощь.
У девушки
диагностировали закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму. В больнице она
провела шесть дней. Теперь ей
предстоит операция, чтобы исправить сломанный нос. Травмы Светлана засвидетельствовала
в медицинских справках. Светлана обратилась к адвокату. Юрченко намерена написать
заявление в полицию на драчунью.