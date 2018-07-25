Шумиха вокруг скорого родительства звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Гогена Солнцева и его престарелой супруги Екатерины не утихает. Особенно сильно общественность бурлит после сообщения Гогена о том, что они с женой выбирают имена будущим детям. Пользователи Сети предрекли паре печальную судьбу.

Шумиха вокруг скорого родительства звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Гогена Солнцева и его престарелой супруги Екатерины не утихает. Особенно сильно общественность бурлит после сообщения Гогена о том, что они с женой выбирают имена будущим детям. Пользователи Сети предрекли паре печальную судьбу.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с женой Екатериной Терешкович. "У нас с Катюшей возник спор в выборе имен детишкам🤔 А какие имена нравятся Вам? Напишите ниже ⤵️ нам очень интересно 👪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратился к подписчикам Солнцев.Самое интересное, что большинство фанатов буквально засыпало Гогена самыми разными вариантами. Нашлись и те, кто в грубой форме призвал 37-летнего Солнцева и его 63-летнюю избранницу "заканчивать этот балаган", ведь у них еще "даже в проекте" нет детей и вряд ли будет. Свои комментарии оставили и подписчики, кто высказал уверенность, что Солнцева и Терешкович ждет жуткая участь."Ну вы же понимаете Гоген,что практически обречены в будущем на статус отца-одиночки???", "У меня вопрос: кто будет воспитывать ребенка? Катя через 10 лет начнёт страдать моразмом и по возрасту сама будет нуждаться в уходе... Гоген к тому времени наиграется в семью... а как же ребенок? Вы думаете дети это пиар? Дети это недосып по ночам, сад, школа, тренировки, репетиторы, не говоря уже о их влюбленностях, секретах и подростковых проблемах.. прежде чем пойти на этот шаг, подумайте как вы будете воспитывать подростка, а не ляльку... это жизнь маленького человека а не шоу в конце концов...", "Мне вас жалко, Гоген... Это сейчас о вас все говорят, а когда больше уже нечего будет выдумывать останетесь вы один... Не уверен что Катя будет с вами... и тогда снова придется искать тему чтоб о вас гвоорили... Печально что ваша жизнь такая пустая, раз вы ее заполняете такой постановкой(" – высказались поклонники.