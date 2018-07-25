Филипп Киркоров переживает за Грецию, где бушуют пожары.
Слова молитвы об Элладе появились в Instagram артиста.
Филипп Киркоров переживает за Грецию, где бушуют пожары.
Слова молитвы об Элладе появились в Instagram артиста.
Певец не мог остаться в стороне, когда окрестности любимых
им Афин пожирает огонь. "Господи, спаси и сохрани священную Элладу",
– подписал Киркоров фотографию акрополиса, размещенную в его Instagram.
Подписчиков Филиппа Бедросовича такое сочувствие тронуло. Поклонники
его творчества – судя по никам, из Греции – поблагодарили артиста за слова
сострадания и за молитвы.
Тем временем стихия Элладу не щадит. Число погибших от
пожаров возросло до 80 человек. Последней на этот момент жертвой стал престарелый мужчина – его
госпитализировали со множественными ожогами тела, однако спасти не смогли.
Огонь пожирает окрестности Афин. К западу и северу-востоку
от города, недалеко от порта Рафина, пожарным пришлось эвакуировать около 700
жителей. В Аттике введено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны
Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.
Переживания Киркорова по поводу пожаров в Греции связано и с
тем, что там, возможно, до сих пор отдыхают его дети. Неделю назад Филипп делился
моментами их отдыха в Instagram. Поклонники быстро выяснили, что видео снято
именно в Греции. Напомним, Мартин родился 29 июня 2012 года, а его старшая
сестра Алла-Виктория – 26 ноября 2011-го.