Филипп Киркоров переживает за Грецию, где бушуют пожары. Слова молитвы об Элладе появились в Instagram артиста.

Филипп Киркоров переживает за Грецию, где бушуют пожары.Слова молитвы об Элладе появились в Instagram артиста.Певец не мог остаться в стороне, когда окрестности любимыхим Афин пожирает огонь. "Господи, спаси и сохрани священную Элладу",– подписал Киркоров фотографию акрополиса, размещенную в его Instagram.Подписчиков Филиппа Бедросовича такое сочувствие тронуло. Поклонникиего творчества – судя по никам, из Греции – поблагодарили артиста за словасострадания и за молитвы.Тем временем стихия Элладу не щадит. Число погибших отпожаров возросло до 80 человек. Последней на этот момент жертвой стал престарелый мужчина – егогоспитализировали со множественными ожогами тела, однако спасти не смогли.Огонь пожирает окрестности Афин. К западу и северу-востокуот города, недалеко от порта Рафина, пожарным пришлось эвакуировать около 700жителей. В Аттике введено чрезвычайное положение. Премьер-министр страныАлексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.Переживания Киркорова по поводу пожаров в Греции связано и стем, что там, возможно, до сих пор отдыхают его дети. Неделю назад Филипп делилсямоментами их отдыха в Instagram. Поклонники быстро выяснили, что видео снятоименно в Греции. Напомним, Мартин родился 29 июня 2012 года, а его старшаясестра Алла-Виктория – 26 ноября 2011-го.