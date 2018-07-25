Михаил Федотов - глава СПЧ (Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) рассказал журналистам новые подробности о резонансном деле заключенного Евгения Макарова. Федотов сообщил, что в колонии № 8, куда перевели Макарова, он тоже подвергся избиениям.

Михаил Федотов — глава СПЧ (Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) рассказал журналистам новые подробности о резонансном деле заключенного Евгения Макарова. Как стало известно ранее, в ИК-1 Ярославля в июне 2017 года его жестоко избивали и оскорбляли сотрудники ФСИН.После того, как это шокирующее видео появилось в СМИ, свои проверки начали ФСИН, СК и, конечно, правозащитники. Выяснилось, что Макаров подвергся избиениям не только в ярославской колонии № 1, передает ТАСС."Когда его перевели в колонию № 8 (в декабре прошлого года), он снова подвергся там избиениям", — рассказал Федотов. Как удалось выяснить, "такой у него (Макарова) характер" – не сложились отношения с сотрудниками колонии. Так глава СПЧ ответил на вопрос, почему именно Макаров стал жертвой сотрудников ИК, сообщает РИА Новости.До окончания срока Макарову осталось еще три месяца, и заключенный боится, что ему могут отомстить. Ранее сообщалось, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской ИК-1, уехала из России и обратилась за госзащитой для себя и своей семьи.Сейчас Макарову обеспечили меры безопасности, да и начальство колонии тоже заинтересовано в этом, отметил Федотов.Уголовным делом о превышении должностных полномочий по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина занимается центральный аппарат Следственного комитета.Все участники издевательств над заключенным установлены, шестеро задержаны. 25 июля стало известно, что суд в Ярославле заключил под стражу до 22 сентября троих сотрудников колонии №1.Кроме того, еще одному подозреваемому по делу о пытках в этой колонии продлен срок задержания на 72 часа, поскольку пока у следствия нет достаточных для суда доказательств его вины в данном деле.Евгений Макаров был осужден в 2012 году по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас он отбывает наказание в колонии № 8 Ярославля и выйдет на свободу в октябре.