Застройщики четко и слаженно идут за тенденциями областного рынка недвижимости.

В последние годы в Московской области развернуто весьма активное жилищное строительство. Специалисты аналитической IT-платформы bnMAP.pro изучили 31 район Подмосковья. Темой исследования были объемы предложения и уровень ценообразования на первичном рынке в районах за МКАД.Согласно исследованиям, в первую тройку локаций, где на экспозиции представлено наибольшее количество квартир, вошли городские округа Красногорск и Химки и Ленинский район. Интересно, что Красногорск лидирует с большим отрывом от двух остальных — это главная неожиданность исследования.Вот, как сейчас выглядит рейтинг самых застраиваемых районов Подмосковья.№1 рейтинга — КрасногорскКоличество лотов на экспозиции — 7080Количество корпусов на экспозиции — 138Город очень популярен у застройщиков из-за хорошей инфраструктуры и близости к Москве.№2 рейтинга — ЛенинскийКоличество лотов на экспозиции — 6002Количество корпусов на экспозиции — 125Данный район весьма востребован у покупателей. Главная причина — неплохая экологическая обстановка.№3 рейтинга — ХимкиКоличество лотов на экспозиции — 4585Количество корпусов на экспозиции — 78Несмотря на определенные транспортные проблемы, Химки по-прежнему востребованы не только у покупателей, но и у застройщиков.№4 рейтинга — ОдинцовскийКоличество лотов на экспозиции — 4829Количество корпусов на экспозиции — 86Главное преимущество Одинцово — невысокие цены на жилье. Именно здесь строят много корпусов стандарт- и комфорт-класса.№5 рейтинга — МытищиКоличество лотов на экспозиции — 4300Количество корпусов на экспозиции — 78В последние годы именно Мытищи стали престижным местом для покупки жилья. Застройщики только лишь идут за тенденциями рынка.