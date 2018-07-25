Новое и весьма доступное средство для похудения нашли
американские ученые. Как выяснилось, избавить от лишних килограммов может текила.
Новое и весьма доступное средство для похудения нашли
американские ученые. Как выяснилось, избавить от лишних килограммов может текила.
Дело в том, что текилу производят из сока голубой агавы, при
помощи дистилляции. Это растение из семейства спаржевых, которые обладают
чудодейственными свойствами.
В составе голубой агавы обнаружены уникальные химические
вещества. После серии опытов на грызунах
исследователи назвали сок растения ни много ни мало – эликсиром стройности.
В итоге ученые из США признали диету, основу которой
составит текила, весьма перспективной в деле борьбы с лишним весом. Правда,
предстоит еще определить безопасную норму потребления этого продукта. Ведь,
если переусердствовать, то позже придется лечиться от алкоголизма,
предупреждает .
Часто текила ассоциируется с самым популярным коктейлем – Маргаритой.
По одной из легенд, богатая светская львица из Далласа изобрела напиток на
Рождественской вечеринке в Акапулько в 1948 году. В числе гостей оказался и Томми
Хилтон из сети отелей Hilton, который запомнил рецепт и включил его в меню
своих отелей.
24 июля на родине напитка, в Мексике, отметили Национальный
день текилы. Здесь "амброзию", содержащую 38% алкоголя, впервые
произвели еще в XVI веке. Завоевавшие эти земли конкистадоры стали гнать
мескаль – менее крепкий предшественник текилы. Официальным годом рождения этого
напитка считается 1521.
Текила появилась чуть позже. В промышленных масштабах ее
стали выпускать только в XVII веке, первопроходцем был Педро Санчез де Тахле. Тогда
уже и государство обратило внимание на перспективное направление экономики. Оно
стало облагать налогом производителей текилы и тщательно контролировать
производство.