Новое и весьма доступное средство для похудения нашли американские ученые. Как выяснилось, избавить от лишних килограммов может текила.

Новое и весьма доступное средство для похудения нашлиамериканские ученые. Как выяснилось, избавить от лишних килограммов может текила.Дело в том, что текилу производят из сока голубой агавы, припомощи дистилляции. Это растение из семейства спаржевых, которые обладаютчудодейственными свойствами.В составе голубой агавы обнаружены уникальные химическиевещества. После серии опытов на грызунахисследователи назвали сок растения ни много ни мало – эликсиром стройности.В итоге ученые из США признали диету, основу которойсоставит текила, весьма перспективной в деле борьбы с лишним весом. Правда,предстоит еще определить безопасную норму потребления этого продукта. Ведь,если переусердствовать, то позже придется лечиться от алкоголизма,предупреждает .Часто текила ассоциируется с самым популярным коктейлем – Маргаритой.По одной из легенд, богатая светская львица из Далласа изобрела напиток наРождественской вечеринке в Акапулько в 1948 году. В числе гостей оказался и ТоммиХилтон из сети отелей Hilton, который запомнил рецепт и включил его в менюсвоих отелей.24 июля на родине напитка, в Мексике, отметили Национальныйдень текилы. Здесь "амброзию", содержащую 38% алкоголя, впервыепроизвели еще в XVI веке. Завоевавшие эти земли конкистадоры стали гнатьмескаль – менее крепкий предшественник текилы. Официальным годом рождения этогонапитка считается 1521.Текила появилась чуть позже. В промышленных масштабах еестали выпускать только в XVII веке, первопроходцем был Педро Санчез де Тахле. Тогдауже и государство обратило внимание на перспективное направление экономики. Оностало облагать налогом производителей текилы и тщательно контролироватьпроизводство.