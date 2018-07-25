В лесу на новой технике. Область закупила автомобили для региональных лесничеств. Торжественная церемония вручения лесничим ключей от новых внедорожников прошла перед Белым домом. Всего машин 54. Помимо стандартных Шевроле Нива и УАЗов - охранникам природы подарили маломобильные комплексы для тушения небольших пожаров.
В лесу на новой технике. Область закупила автомобили для региональных лесничеств. Торжественная церемония вручения лесничим ключей от новых внедорожников прошла перед Белым домом. Всего машин 54. Помимо стандартных "Шевроле Нива" и "УАЗов" - охранникам природы подарили маломобильные комплексы для тушения небольших пожаров. В такую машину помещается бочка на 500 литров, мотопомпа, чтобы качать воду, и всё необходимое оборудование. Ключи сразу от 4-х автомобилей получило Заречное лесничество. Оно контролирует 95 тысяч гектаров леса, 2/3 из них граничат с Московской областью. Следить за территорией приходится в ежедневных рейдах.
Евгений Зотов, директор ГКУ "Заречное лесничество": "Даже при хорошем отношении машины хватает на 5-6 лет. Потому что постоянно в лесах, лесные дороги, постоянное патрулирование в лесах. У нас 6 машин на 10 участковых лесничих. Из 6 машин, 5 - полностью самортизированы. Практически на них работать уже нельзя. Сейчас вливание этой новой техники как никогда явилось большой поддержкой в нашей работе".
Последний раз обновление парка техники для лесных хозяйств было в 2008 году. Большинство из тех автомобилей уже малопригодны для работы. На покупку этих машин ушло 37 миллионов рублей. Теперь технику хотят обновлять ежегодно. Тем более, по словам губернатора, у департамента скоро появится новый начальник. Напомним, это кресло пустует уже полгода, после того, как прежний руководитель Альберт Андреев написал заявление по собственному желанию.
Светлана Орлова
, губернатор области: "С первого августа выходит новый начальник департамента, как-то не везет все... Потому что и не простая это сфера. И они знают, что она не простая, и черные лесорубы еще присутствуют, и вырубается лес не там, где надо. Мы наводили порядок, и будем наводить порядок. Решение по технике - одно из ключевых".