Радикальный шаг в борьбе с незаконной торговлей. Власти города придумали, что делать с торговцами овощами и фруктами, которые идут не на рынки, а торгуют рядом с ними. Регулярные мероприятия по зачистке территорий и штрафные санкции картины не меняют. Чтобы всё-таки исправить ситуацию всех нелегальных торговцев решили собрать в одном месте. Подробности очередного рейда в нашем следующем материале.

Радикальный шаг в борьбе с незаконной торговлей. Власти города придумали, что делать с торговцами овощами и фруктами, которые идут не на рынки, а торгуют рядом с ними. Регулярные мероприятия по зачистке территорий и штрафные санкции картины не меняют. Чтобы всё-таки исправить ситуацию всех нелегальных торговцев решили собрать в одном месте. Подробности очередного рейда в нашем следующем материале.Улица Сакко и Ванцетти. Ещё совсем недавно здесь было полно машин: буквально Газель на Газели. Бойкая торговля овощами и фруктами велась ежедневно. Сегодня картина другая. Машин практически нет. Незаконную торговую точку обнаружили только одну и та уже закрывается.- Не торгую.- Как не торгуете?- Один. Газель на ярмарку отправил, сейчас вторая машина приедет, тоже отправлю. Ярмарка открылась, значит, будем там работать.- Чистоту и порядок, благоустройство, вот эти поддоны?- Сейчас всё уберём.Замир готовится загружать машину и ехать торговать на ярмарку. Те, кто продаёт овощи и фрукты на рынке вполне легально, платят налоги и ежегодно жалуются на незаконных торговцев, говорят, их возле батуринского рынка действительно стало меньше. Не видно не машин, не палаток.Ольга Скворцова, предприниматель: "Может быть гоняют, но вы знаете, после вашего репортажа помогло, вы молодцы, показали, видать, по телевизору, послушали люди".Донара Элчебекова, предприниматель: Сейчас нет их, уехали.- Вы вздохнули?- Конечно, спокойно стало.Новая торговая точка для тех, кто совсем недавно занимался не законной продажей овощей и фруктов возле рынков и супермаркетов, открылась во Владимире несколько дней назад. Располагается сезонная ярмарка на Рокадной дороге вблизи 13 дома по улице Кулибина. Здесь торгуют и оптом, и в розницу. Территория рассчитана на 50 торговых точек. Есть отведённая зона для продажи овощей и фруктов с машин.Это не торговля у дороги. Здесь есть биотуалет, установлены контрольные весы, заключён договор на вывоз мусора. И самое главное - есть ответственное лицо, с которого, в случае чего, спросят. Собрать всех бывших нелегальных продавцов в одном месте - не означает, что они продолжат торговать без документов. Если проверяющие не обнаружат сертификат на качество товара или свидетельство ИП, вину понесёт руководитель сезонной ярмарки.Амиль Мурсалов, руководитель сезонной ярмарки: Индивидуальный предприниматель или трудовой договор будет, и мед.книжки будут, всё будет.- На продукцию, какие документы будут?- Сертификаты, конечно. Всё будет.Татьяна Терентьева, начальник городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства: "Все требования, которые должны предъявляться до Амиля доведены и мы как администрация города будем контролировать эти процессы и спрашивать с того, на кого выдано разрешение".Пока здесь с десяток торговцев и столько же машин. Цены ниже, чем на рынке и в супермаркете, говорят продавцы.Пунхан, продавец: Виноград 110-100 рублей, киш-миш, без косточки. Нектарины Узбекистан 100 рублей.- Покупая здесь, покупатель может не переживать, что отравится?- Нет, конечно, всё нормально.Но даже легальная торговля не гарантирует безупречное качество, например, бахчевых культур. 10-килограммовый арбуз, подаренный нашей съёмочной группе одним из торговцев, оказался совсем не спелым. Так что, отправляясь на ярмарку, вооружитесь знаниями, как правильно выбирать эту ягоду.