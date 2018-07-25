Радикальный шаг в борьбе с незаконной торговлей. Власти города придумали, что делать с торговцами овощами и фруктами, которые идут не на рынки, а торгуют рядом с ними. Регулярные мероприятия по зачистке территорий и штрафные санкции картины не меняют. Чтобы всё-таки исправить ситуацию всех нелегальных торговцев решили собрать в одном месте. Подробности очередного рейда в нашем следующем материале.
Радикальный шаг в борьбе с незаконной торговлей. Власти города придумали, что делать с торговцами овощами и фруктами, которые идут не на рынки, а торгуют рядом с ними. Регулярные мероприятия по зачистке территорий и штрафные санкции картины не меняют. Чтобы всё-таки исправить ситуацию всех нелегальных торговцев решили собрать в одном месте. Подробности очередного рейда в нашем следующем материале.
Улица Сакко и Ванцетти. Ещё совсем недавно здесь было полно машин: буквально Газель на Газели. Бойкая торговля овощами и фруктами велась ежедневно. Сегодня картина другая. Машин практически нет. Незаконную торговую точку обнаружили только одну и та уже закрывается.
- Не торгую.
- Как не торгуете?
- Один. Газель на ярмарку отправил, сейчас вторая машина приедет, тоже отправлю. Ярмарка открылась, значит, будем там работать.
- Чистоту и порядок, благоустройство, вот эти поддоны?
- Сейчас всё уберём.
Замир готовится загружать машину и ехать торговать на ярмарку. Те, кто продаёт овощи и фрукты на рынке вполне легально, платят налоги и ежегодно жалуются на незаконных торговцев, говорят, их возле батуринского рынка действительно стало меньше. Не видно не машин, не палаток.
Ольга Скворцова, предприниматель: "Может быть гоняют, но вы знаете, после вашего репортажа помогло, вы молодцы, показали, видать, по телевизору, послушали люди".
Донара Элчебекова, предприниматель: Сейчас нет их, уехали.
- Вы вздохнули?
- Конечно, спокойно стало.
Новая торговая точка для тех, кто совсем недавно занимался не законной продажей овощей и фруктов возле рынков и супермаркетов, открылась во Владимире несколько дней назад. Располагается сезонная ярмарка на Рокадной дороге вблизи 13 дома по улице Кулибина. Здесь торгуют и оптом, и в розницу. Территория рассчитана на 50 торговых точек. Есть отведённая зона для продажи овощей и фруктов с машин.
Это не торговля у дороги. Здесь есть биотуалет, установлены контрольные весы, заключён договор на вывоз мусора. И самое главное - есть ответственное лицо, с которого, в случае чего, спросят. Собрать всех бывших нелегальных продавцов в одном месте - не означает, что они продолжат торговать без документов. Если проверяющие не обнаружат сертификат на качество товара или свидетельство ИП, вину понесёт руководитель сезонной ярмарки.
Амиль Мурсалов, руководитель сезонной ярмарки: Индивидуальный предприниматель или трудовой договор будет, и мед.книжки будут, всё будет.
- На продукцию, какие документы будут?
- Сертификаты, конечно. Всё будет.
Татьяна Терентьева, начальник городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства: "Все требования, которые должны предъявляться до Амиля доведены и мы как администрация города будем контролировать эти процессы и спрашивать с того, на кого выдано разрешение".
Пока здесь с десяток торговцев и столько же машин. Цены ниже, чем на рынке и в супермаркете, говорят продавцы.
Пунхан, продавец: Виноград 110-100 рублей, киш-миш, без косточки. Нектарины Узбекистан 100 рублей.
- Покупая здесь, покупатель может не переживать, что отравится?
- Нет, конечно, всё нормально.
Но даже легальная торговля не гарантирует безупречное качество, например, бахчевых культур. 10-килограммовый арбуз, подаренный нашей съёмочной группе одним из торговцев, оказался совсем не спелым. Так что, отправляясь на ярмарку, вооружитесь знаниями, как правильно выбирать эту ягоду.