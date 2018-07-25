На традиционной веломногодневке Тур де Франс прошел один из самых коротких, но весьма сложных этапов. 65 км между городками Баньер-де-Люшон и Сен-Лари-Сулан завершал подъем, который лучше других прошел колумбийский гонщик команды Movistar Найро Кинтана.

На традиционной веломногодневке "Тур де Франс" прошел один из самых коротких, но весьма сложных этапов. 65 км между городками Баньер-де-Люшон и Сен-Лари-Сулан завершал подъем, который лучше других прошел колумбийский гонщик команды Movistar Найро Кинтана.При этом Кинтана опередил ближайшего соперника – ирландца Дэниэла Мартина (команда UAE-Team Emirates) – на 28 секунд, а лидера общего зачета британца Герейнта Томаса (Sky) – на 47. Российский лидер команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин пришел на финиш десятым с отставанием в 2 мин. 10 сек.Томас сохранил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от соотечественника и партнера по команде Sky Кристофера Фрума до 1 мин. 39 сек. Третьим идет голландец Том Дюмолен (Sunweb) – отставание 1 мин. 50 сек. Закарин на 14-м месте с отставанием в 10 мин. 13 сек. Еще один россиянин из Katusha-Alpecin Павел Кочетков – на 62-й позиции.