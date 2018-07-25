Певец Денис Клявер рассказал, как воспитывает детей. У музыканта трое наследников: пятилетний Даниэль от нынешней жены, а также 16-летний Тимофей и 13-летняя Эвелин от прошлых отношений.

Певец Денис Клявер рассказал, как воспитывает детей. Умузыканта трое наследников: пятилетний Даниэль от нынешней жены, а также 16-летнийТимофей и 13-летняя Эвелин от прошлых отношений.Несмотря на то, что старшие дети звезды живут отдельно, Денисуделяет им очень много внимания. Помимо этого, артист сумел сохранить прекрасныеотношения с их мамами. Звезда отмечает, что подобное поведение для него логичноеи единственно возможное."Так получилось, что у троих моих детей три разные мамы – с улыбкойделится артист – Иногда даже на концертах по-доброму шучу на эту тему: "Я оченьответственно подхожу к воспитанию детей: постарался, чтобы каждому ребенкудоставалось максимум внимания, поэтому у каждого моего ребенка по собственнойматери". Случается, что ты встречаешь свою вторую половину и вы остаетесьвместе на всю оставшуюся жизнь. А бывает так, что ты встретил женщину, и ваша сней миссия – появление на свет нового человека.Клявер не понимает, почему некоторые мужчины не хотят участвоватьв жизни своих детей, бросают их. По словам звезды, наследники не виноваты в том, что ихродители не смогли выстроить отношения.Денис уверен, что задача родителей – это быть продюсерами усвоих чад: выявить талант, направить, обеспечить условия для развития. Кпримеру, его сын Тимофей чемпион Европы по тхэквондо, у мальчика уже второй дан.По словам Клявера, старший из его сыновей очень похож на знаменитого дедушку – актераИлью Олейникова. "Мы планируем, что Тимоша будет поступать в театральныйинститут. Не буду его захваливать, но он очень органичный", – сообщил артист."Я и с дочкой общаюсь прекрасно – продолжил Денис – Эвелишасамая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает ксердцу, анализирует – очень эмоциональная".Пятилетнего Даню артист старается не баловать. У мальчиканет доступа к гаджетам, да и мультики малыш получает дозированно. "Так какживем за городом, Даня со мной и дрова пилит, и траву косит. В свободное времяон катается на велосипеде, на скейте, а не тянется к гаджетам. Он знает иполучает удовольствие от настоящей жизни, где люди общаются друг с другом", – цитируетмузыканта Teleprogramma.pro.