Певец Денис Клявер рассказал, как воспитывает детей. У
музыканта трое наследников: пятилетний Даниэль от нынешней жены, а также 16-летний
Тимофей и 13-летняя Эвелин от прошлых отношений.
Певец Денис Клявер рассказал, как воспитывает детей. У
музыканта трое наследников: пятилетний Даниэль от нынешней жены, а также 16-летний
Тимофей и 13-летняя Эвелин от прошлых отношений.
Несмотря на то, что старшие дети звезды живут отдельно, Денис
уделяет им очень много внимания. Помимо этого, артист сумел сохранить прекрасные
отношения с их мамами. Звезда отмечает, что подобное поведение для него логичное
и единственно возможное.
"Так получилось, что у троих моих детей три разные мамы – с улыбкой
делится артист – Иногда даже на концертах по-доброму шучу на эту тему: "Я очень
ответственно подхожу к воспитанию детей: постарался, чтобы каждому ребенку
доставалось максимум внимания, поэтому у каждого моего ребенка по собственной
матери". Случается, что ты встречаешь свою вторую половину и вы остаетесь
вместе на всю оставшуюся жизнь. А бывает так, что ты встретил женщину, и ваша с
ней миссия – появление на свет нового человека.
Клявер не понимает, почему некоторые мужчины не хотят участвовать
в жизни своих детей, бросают их. По словам звезды, наследники не виноваты в том, что их
родители не смогли выстроить отношения.
Денис уверен, что задача родителей – это быть продюсерами у
своих чад: выявить талант, направить, обеспечить условия для развития. К
примеру, его сын Тимофей чемпион Европы по тхэквондо, у мальчика уже второй дан.
По словам Клявера, старший из его сыновей очень похож на знаменитого дедушку – актера
Илью Олейникова. "Мы планируем, что Тимоша будет поступать в театральный
институт. Не буду его захваливать, но он очень органичный", – сообщил артист.
"Я и с дочкой общаюсь прекрасно – продолжил Денис – Эвелиша
самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к
сердцу, анализирует – очень эмоциональная".
Пятилетнего Даню артист старается не баловать. У мальчика
нет доступа к гаджетам, да и мультики малыш получает дозированно. "Так как
живем за городом, Даня со мной и дрова пилит, и траву косит. В свободное время
он катается на велосипеде, на скейте, а не тянется к гаджетам. Он знает и
получает удовольствие от настоящей жизни, где люди общаются друг с другом", – цитирует
музыканта Teleprogramma.pro.