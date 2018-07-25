Бурные дискуссии в соцсетях вынудили американских врачей
взяться за предмет спора. Небывалую активность пользователей вызвал вопрос
одного из них: не замечали ли его коллеги мужского пола, что летом половой
орган становится больше?
Бурные дискуссии в соцсетях вынудили американских врачей
взяться за предмет спора. Небывалую активность пользователей вызвал вопрос
одного из них: не замечали ли его коллеги мужского пола, что летом половой
орган становится больше?
Пост исследователя вызвал предсказуемую реакцию: измерять
размеры своего достоинства в разных температурных условиях бросились все
подписчики аккаунта. Путем многочисленных и продолжительных экспериментов
пытливые представители сильного пола выяснили: автор прав. Член действительно
больше в жару.
Открытие возбудило участников исследования – что требовало продолжения
деятельности, выяснения причин явления и его научного обоснования. Тем более,
что, как оказалось, увеличивается в размерах не только член, но и яички. Тут в
дело вступили врачи, до этого момента с интересом следившие со стороны за
активностью энтузиастов. И подтвердили: "эффект летнего пениса"
исследователям не почудился, он существует. Заключение, конечно, не
могло не порадовать активистов.
Уролог Николай Стешин пояснил изданию "МК", что из-за
высокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают -
а их обладателю кажется, что гениталии стали больше. На холоде же мускулы
мошонки подтягиваются, зрительно сокращая пенис. Это необходимо, чтобы
поддерживать температуру выживания сперматозоидов. А повышенный приток крови к
половым органам в теплую погоду, естественно, повышает и мужское либидо.