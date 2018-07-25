Бурные дискуссии в соцсетях вынудили американских врачей взяться за предмет спора. Небывалую активность пользователей вызвал вопрос одного из них: не замечали ли его коллеги мужского пола, что летом половой орган становится больше?

Бурные дискуссии в соцсетях вынудили американских врачейвзяться за предмет спора. Небывалую активность пользователей вызвал вопросодного из них: не замечали ли его коллеги мужского пола, что летом половойорган становится больше?Пост исследователя вызвал предсказуемую реакцию: измерятьразмеры своего достоинства в разных температурных условиях бросились всеподписчики аккаунта. Путем многочисленных и продолжительных экспериментовпытливые представители сильного пола выяснили: автор прав. Член действительнобольше в жару.Открытие возбудило участников исследования – что требовало продолжениядеятельности, выяснения причин явления и его научного обоснования. Тем более,что, как оказалось, увеличивается в размерах не только член, но и яички. Тут вдело вступили врачи, до этого момента с интересом следившие со стороны заактивностью энтузиастов. И подтвердили: "эффект летнего пениса"исследователям не почудился, он существует. Заключение, конечно, немогло не порадовать активистов.Уролог Николай Стешин пояснил изданию "МК", что из-завысокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают -а их обладателю кажется, что гениталии стали больше. На холоде же мускулымошонки подтягиваются, зрительно сокращая пенис. Это необходимо, чтобыподдерживать температуру выживания сперматозоидов. А повышенный приток крови кполовым органам в теплую погоду, естественно, повышает и мужское либидо.