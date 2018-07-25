После смерти фигуриста Дениса Тена казалось, что весь Казахстан утопает в слезах. Однако среди скорбящих нашлось место и циникам. Так, казахстанский учитель физики Шерхан Байзенов опубликовал в соцсетях пост, в котором одобрил убийство призера Олимпийских игр в Сочи, после чего в отношении него возбудили уголовное дело.

После смерти фигуриста Дениса Тена казалось, что весь Казахстан утопает в слезах. Однако среди скорбящих нашлось место и циникам. Так, казахстанский учитель физики Шерхан Байзенов опубликовал в соцсетях пост, в котором одобрил убийство призера Олимпийских игр в Сочи, после чего в отношении него возбудили уголовное дело.25-летний педагог Шерхан Базейнов разместил фотографию убитого автоворами фигуриста Дениса Тена, сопроводив ее одобрительной подписью. Кроме того, он назвал спортсмена "тем китайцем".Поступок учителя буквально взбудоражил Сеть. Пользователи начали массово жаловаться на агрессивного соотечественника, передает "Sputnik Казахстан".Правоохранителям не составило труда найти и задержать злоумышленника. Резкие слова педагога стали поводом осудить его по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".Сообщается, что Байзенов признал свою вину. В данный момент он освобожден под подписку о невыезде.Сам обвиняемый рассказал, что получил негативную реакцию даже от родителей своих учеников. Те заявили, что не будут обучать у него детей.В ответ на это Байзенов заверил, что готов уволиться из школы. Кроме того, он опубликовал в Сети видео, на котором просит прощения у казахстанцев за свои слова.Напомним, что казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как два вора пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а те пустили в ход нож. 25-летний спортсмен умер в больнице.Гражданская панихида по Денису Тену прошла и в Астане. На церемонию прощания со спортсменом пришли послы Японии и Южной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественные деятели.