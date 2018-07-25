Официальный Киев намерен привлекать к ответственности иностранные компании, которые сотрудничают с Крымом. Пока фиксируемые нарушения никаких последствий не имеют.

Официальный Киев намерен привлекать к ответственности иностранные компании, которые сотрудничают с Крымом. Пока фиксируемые "нарушения" никаких последствий не имеют.Украинадолжна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимаютучастие в мероприятиях в Крыму. Об этом заявил глава прокуратуры АвтономнойРеспублики Крым Гюндуз Мамедов, сообщает RT. По его словам, вопреки тому, чтоподобные нарушения украинского законодательства постоянно фиксируются, никакихсанкций за это не применяется. По его словам, необходимо также привлекать кответственности владельцев морских судов и самолетов, посещающих Крым.Он напомнилслова президента страны Петра Порошенко о необходимости сделать полуостров "неподъемным"для России. "Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранныегастролеры – это непременно ускорит процесс", – заявил Мамедов.При этомчиновник пожаловался на то, что украинские госслужащие и сотрудникиправоохранительных органов, которые остались работать в Крыму, также избегаютуголовного преследования. Мамедов сообщил, что установлена личность половины"перебежчиков", а уголовные дела заведены в отношении не более 10 человек.ПрокуратураАвтономной Республики Крым – структура в составе Генпрокуратуре Украины. Онаосталась после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомстванаходится в Киеве.