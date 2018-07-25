Главная цель последнего Майдана – построение светлого будущего на Украине – становится все дальше и дальше. В то, что это возможно, не верят все больше число жителей страны. Свое отношение к происходящему они выражают просто – покидают родину.

Главная цель последнего Майдана – построение светлого будущего на Украине – становится все дальше и дальше. В то, что это возможно, не верят все больше число жителей страны. Свое отношение к происходящему они выражают просто – покидают родину.Как констатируют на Западе, вместо надежды на "светлоебудущее" после переворота сейчас в стране преобладает недоверие и мрачныеожидания. Граждане покидают страну "в поисках спасения", констатирует немецкоеиздание .К эмиграции украинцев, в частности, толкает Запад, который"своей политикой и поддержкой коррумпированного режима все никак неоткажется от антироссийского курса", говорится в статье. Большинство украинцевхотят переехать в Польшу, Чехию, Германию, Россию или США.Как отмечает немецкое издание, две трети украинцев считают,что страна идет в неправильном направлении, а политический класс себя изжил.При этом, пишет автор статьи, в 2019 году, когда на Украине пройдут парламентскиевыборы, стабильности будет еще меньше.По данным портала Ukrainianpeopleleaks, каждую минутуУкраину покидают два человека. Как подсчитал интернет-ресурс, за три месяца егоработы из страны уехали уже свыше 360 тысяч человек.Демократия в этой стране потерпела фиаско, при этом самаУкраина "смертельно больна и пустеет", выносит приговор журналист. Он уверен,что руководство страны находится у власти только благодаря кредитам и военнойпомощи стран Запада.Согласно результатам опроса Киевского института социологии,62% украинцев хотят, в Донбассе закончилась война. Однако мир в регионе не винтересах властей. В случае окончания боевых действий, они лишатся поддержкиЗапада, уверен журналист.