Главная цель последнего Майдана – построение светлого будущего на Украине – все дальше и дальше. В то, что это возможно, не верят все больше число жителей страны. Свое отношение к происходящему они выражают просто – покидают родину.
Главная цель последнего Майдана – построение светлого будущего на Украине – все дальше и дальше. В то, что это возможно, не верят все больше число жителей страны. Свое отношение к происходящему они выражают просто – покидают родину.
Как констатируют на Западе, вместо надежды на "светлое
будущее" после переворота сейчас в стране преобладает недоверие и мрачные
ожидания. Граждане покидают страну "в поисках спасения", констатирует немецкое
издание .
К эмиграции украинцев, в частности, толкает Запад, который
"своей политикой и поддержкой коррумпированного режима все никак не
откажется от антироссийского курса", говорится в статье. Большинство украинцев
хотят переехать в Польшу, Чехию, Германию, Россию или США.
Как отмечает немецкое издание, две трети украинцев считают,
что страна идет в неправильном направлении, а политический класс себя изжил.
При этом, пишет автор статьи, в 2019 году, когда на Украине пройдут парламентские
выборы, стабильности будет еще меньше.
По данным портала Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту
Украину покидают два человека. Как подсчитал интернет-ресурс, за три месяца его
работы из страны уехали уже свыше 360 тысяч человек.
Демократия в этой стране потерпела фиаско, при этом сама
Украина "смертельно больна и пустеет", выносит приговор журналист. Он уверен,
что руководство страны находится у власти только благодаря кредитам и военной
помощи стран Запада.
Согласно результатам опроса Киевского института социологии,
62% украинцев хотят, в Донбассе закончилась война. Однако мир в регионе не в
интересах властей. В случае окончания боевых действий, они лишатся поддержки
Запада, уверен журналист.