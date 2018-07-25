УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шокикиу Валерия Николаевича 1975 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шокикиу Валерия Николаевича 1975 года рождения, жителя г. Москвы, который 30 июня 2018 г. ушел из дома в поселке Крекшино и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 180 см, среднего телосложения, глаза светло-серые, волосы короткие, темно-русые.Особые приметы: на левой брови имеется шрам длиной 1 см, на затылке имеются шрамы от укуса собаки.Был одет: футболка синего цвета, синие джинсы, кроссовки "адидас" черного цвета с белыми полосками.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79