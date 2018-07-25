УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шуринова Константина Юрьевича 1971 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шуринова Константина Юрьевича 1971 года рождения, жителя г. Москвы, который 12 июля 2018 г. ушел из дачного дома в деревне Никольское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, носит очки, волосы седые, европейский тип лица.Был одет: джинсы синего цвета, рубашка с коротким рукавом голубая в крупную клетку, туфли темно-коричневого цвета.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79