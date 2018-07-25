УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Осиповой Валерии-Николь Максимовны 2001 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Осиповой Валерии-Николь Максимовны 2001 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 23 июля 2018 г. ушла из дома в пос. Внуковское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 см, вес 60 кг, спортивного телосложения, волосы окрашены в рыжий цвет, прическа "каре", глаза зеленые.Была одета: футболка светлая, джинсы синие, кроссовки темные.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79