Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивают пропавшую без вести Садыкову Умутай Арапбаевну, 21.10.1994 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивают пропавшую без вести Садыкову Умутай Арапбаевну, 21.10.1994 года рождения, которая в 14.30 17 июля 2018 года ушла из дома на Сиреневом бульваре и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 24-25 лет, рост 153 см, спортивного телосложения, глаза карие, волосы чёрные, короткие.Особые приметы: на двух зубах верхней челюсти коронки из жёлтого металла, мочки ушей проколоты.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Восточное Измайлово 8(499) 463-57-08.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73